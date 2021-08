Objectiu transport públic: superar els 400.000 usuaris mensuals

Andorra la VellaLes millores introduïdes en el transport públic i l'experiència de dos anys de la nova concessió han de permetre que si la pandèmia no empitjora es puguin superar les xifres que es van aconseguir els primers mesos de la concessió: els 400.000 usuaris al mes. Així ho ha posat en relleu el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, després de la reunió de la comissió de seguiment de les línies regulars nacionals de passatgers. En la trobada s'ha tractat també "col·lateralment" la compensació que les companyies hauran de rebre per l'entrada en vigor dels nous abonaments i tarifes. Gallardo ha volgut llançar "un missatge de tranquil·litat" i ha incidit en el fet que la concessió "garanteix l'equilibri economicofinancer i que el Govern té l'obligació de respectar-ho i complir-ho".

D'aquesta manera, Gallardo ha manifestat que aquest mes de setembre, després dels pitjors efectes de la pandèmia, es planteja com si es comencés de "nou" tot i que no des de zero, ja que es té l'experiència de dos anys de concessió. Així, ha recordat que abans de la nova concessió el volum d'usuaris era de 200.000 mensuals i que es van arribar "a tenir pics de 400.000" a l'hivern posterior a la posada en marxa del nou model, el setembre del 2019. En aquest sentit, ha recordat que aquestes xifres es van donar en una època de l'any en què hi ha una major utilització i també arran de les "millores del nou model, que va fer que la tendència" fos a l'alça fins a l'esclat de la pandèmia, que va fer que alguns mesos hi hagués molt poca afluència. "Si no hi ha un canvi en la situació sanitària, de mica en mica esperem una recuperació d'usuaris, i a més, incentivat amb la nova tarifa, amb preus més assequibles, i descomptes importants; esperem més usuaris per al transport públic" ha manifestat Gallardo. El ministre també ha destacat que en la trobada s'han abordat noves "millores per facilitar la informació als usuaris" i en aquest sentit, és previst que ja aquest mes de setembre hi hagi megafonia tant interior com exterior i que també es pugui "precisar millor" a través de l'aplicació els temps d'espera. També ha recordat que per a aquest any hi havia prevista una partida per a la millora de la informació a les parades, amb pantalles tàctils, però que la pandèmia va obligar a reconduir-la per a altres necessitats. Ara es tornarà a pressupostar amb la intenció que aquest projecte es pugui materialitzar de cara a l'any que ve.

Compensació a les companyies

Tal com s'ha esmentat, la compensació que hauran de rebre les companyies per la posada en marxa del nou abonament mensual a 30 euros i les noves tarifes també ha estat sobre la taula en la reunió d'aquest dimarts. El titular d'Economia ha incidit en el fet que el contracte de concessió preveu l'equilibri economicofinancer, i en aquest sentit, ha manifestat que ja s'ha aplicat arran de l'afectació de la Covid-19, que ha suposat que des del Govern s'hagi compensat una de les companyies per la pèrdua d'usuaris i que s'estigui negociant amb l'altra l'import que l'executiu ha de satisfer. "Amb la taxa verda el funcionament serà el mateix, el Govern garantirà que no tinguin cap mena de pèrdua perquè cobrirà el diferencial". Ha afegit que ara l'executiu el que està intentant és "establir" el mecanisme per ser "el més àgil possible perquè el pagament sigui el més àgil". Mentre es negocia l'addenda del contracte el que s'ha establert és que es pagarà mes a mes en funció "de la factura presentada" i "d'acord amb els usuaris" que tinguin les noves tarifes. D'aquesta manera, aquest serà el sistema que es farà servir aquest mes de setembre mentre no s'estableix el definitiu per fixar si el pagament es fa de manera mensual, cada dos mesos o de manera trimestral. "Vull aprofitar per llançar un missatge de tranquil·litat", ha destacat Gallardo dirigint-se a les companyies, a les quals ha recordat que "no hi haurà cap pèrdua, al contrari, estem convençuts que reduint les tarifes hi haurà més usuaris al transport públic i que es podrà créixer encara més". També ha recordat que aquesta compensació "no serà a l'infinit", ja que en el moment que l'increment de passatgers faci que les companyies tinguin beneficis, el Govern ja no pagarà el diferencial.

En la reunió també s'ha tractat l'arrencada del transport escolar, i en aquest sentit s'ha parlat de les qüestions reiteratives per "minimitzar les afectacions". De totes maneres, Gallardo ha destacat que per molt atent que s'hi estigui "el fet de posar en marxa tants usuaris" fa que sempre hi hagi algunes dificultats i per això, aprofitant que a la trobada també hi era present un representant d'Educació, s'ha incidit en aspectes com la coordinació de les sortides o la informació als escolars. El canvi "més substancial", ha recordat el ministre, serà que alumnes del Lycée es traslladen a Ciutat de Valls i això suposarà una redistribució en el trànsit.