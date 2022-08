Les obres per abalisar la pista de l'Aeroport d'Andorra-La Seu finalitzaran al desembre

Andorra la VellaLes obres per il·luminar la pista de l'Aeroport d'Andorra-La Seu finalitzaran al desembre i tindran un cost d'un milió d'euros, segons informa Ràdio Seu. Es pretén que les balises es posin en marxa per part de la temporada d'hivern, amb la validació de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Això abolirà la limitació per fer operacions quan no hi ha llum del dia.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assegurat que l'aeroport guanyarà "potencialitat" i "seguretat" amb l'abalisament de la pista, tot destacant el seu paper "estratègic" i per generar "oportunitats" al territori.