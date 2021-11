“Optimisme” a Grandvalira amb l'arribada d'esquiadors per a l'inici de temporada

Andorra la VellaEl director general de Grandvalira-Ensisa i de la candidatura andorrana per acollir el Mundial d'esquí al 2027, David Hidalgo, ha fet esment aquest dilluns de les expectatives que tenen de cara a l'inici de la temporada d'hivern, que es preveu que sigui el 3 de desembre. El dirigent ha exposat que són "optimistes", tot apuntant que ja han caigut les primeres precipitacions en forma de neu i no s'espera que incrementin les temperatures fins a finals de mes, per la qual cosa "és favorable per produir neu de cultiu i mantenir les previsions d'obertura de pistes".

En referència a l'arribada d'esquiadors, ha asseverat que "estem molt millor que l'any passat" i que els mercats més pròxims i potencials, com són França i Espanya, "donen molt bons senyals", i el britànic "també s'estan començant a despertar a bon ritme". Tanmateix, ha dit que els provinents del centre d'Europa "potser perillen una mica per la impossibilitat de desplaçar-se", però ha reafirmat que les sensacions dels mercats principals "són bones".