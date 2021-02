Ordino allarga el termini de publicació de les propostes del pressupost participatiu

OrdinoEl comú d'Ordino va tancar el diumenge 17 de gener el termini de presentació de propostes al pressupost participatiu que ha rebut un total de 32 projectes entrats a través del web ordino.ad. El comú ha decidit modificar el calendari publicat d’aquest procés participatiu i ajornar un mes la publicació de la selecció de projectes. Per tant serà l’1 de març la data prevista per donar a conèixer les idees escollides i l’inici de la votació popular que s’allargarà fins al dia 28 de març. El principal motiu és la quantitat de propostes i la necessitat de fer un estudi acurat de la seva viabilitat per part de la comissió tècnica mixta, informen des de la corporació comunal.

El comú d’Ordino destinarà 50.000 euros a un projecte d’interès general per a la parròquia d’Ordino que serà escollit a través d’un procés participatiu. Una comissió tècnica mixta admetrà les propostes que es faran públiques per la votació popular sempre que compleixin els criteris establerts. L’objectiu és donar veu al conjunt de la ciutadania per saber quines necessitats o demandes reals hi ha entre la població. Les propostes poden ser de qualsevol àmbit (educatiu, social, cultural, esportiu...) sempre que siguin d’interès general.

Tot i no poder revelar el contingut de les propostes que es troben en fase d’anàlisi, sí es pot avançar que gran part de les idees són millores per a la via pública o vinculades al medi ambient. També hi ha iniciatives d’interès públic de caràcter esportiu i turístic. El procés es va posar en marxa el 3 de desembre i tots els residents a la parròquia majors de 18 anys han pogut formar-ne part.