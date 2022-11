Ordino Arcalís podria obrir pistes el cap de setmana

EncampMalgrat que l'anunci en primera instància era que les estacions d'esquí alpí donarien el tret de sortida a la temporada el 2 de desembre, les baixes temperatures, les darreres nevades i les previsions podrien permetre, i en aquesta línia treballa Grandvalira, que Ordino Arcalís activi les instal·lacions aquest cap de setmana. Així ho ha manifestat durant la presentació de la temporada el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, qui s'ha mostrat positiu davant l'efecte de la novetat d'enguany, el forfet únic.

En relació amb els treballadors, ha assenyalat que les estacions tindran aquest hivern al voltant 2.500 treballadors, 2.000 dels quals temporers, que ja han estat contractats, ja que cal que estigui "tot preparat" per arrencar la temporada. A més, ha destacat que Grandvalira Resorts ha fet un "esforç molt important", per trobar i proporcionar 1.100 allotjaments per treballadors, apuntant que sembla que la resta de personal ja ha trobat solucions pel seu compte. "La immensa majoria ja té resolt el problema" de l'habitatge, ha subratllat Moreno que ha detallat que entre hotels i apartaments s'ha aconseguit allotjar els treballadors.