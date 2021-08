Ordino demana una guia turística gastronòmica unificada per tot el país

OrdinoAvui fa 10 anys, el 31 d'agost de 2011:

El conseller de Turisme i Esports del Comú d'Ordino, Bartumeu Gabriel, ha reclamat la necessitat d'elaborar una guia turística gastronòmica unificada amb totes les activitats culinàries que se celebren al país. L'objectiu, segons Gabriel, seria el de 'no trepitjar-nos els uns als altres' i 'treballar conjuntament un calendari, unificant criteris' i evitant així que 'cada parròquia anem massa per lliure' a l'hora de programar les activitats gastronòmiques. Bartumeu Gabriel ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la 20a Mostra gastronòmica d'Andorra a Ordino que se celebrarà el 18 de setembre i que presenta com a novetats, en les activitats dels dies previs, una conferència sobre la gastronomia molecular i un taller d'allioli a la Casa Pairal.

La proliferació d'actes gastronòmics ha portat aquest dimecres al matí al conseller de Turisme i Esports del Comú d'Ordino, Bartumeu Gabriel, a 'llançar un missatge' que cal crear una única guia gastronòmica per a tot el país amb l'objectiu de 'no trepitjar-nos, buscar una relació i enllaçar' unes activitats amb les altres. Gabriel creu que s'ha de treballar conjuntament -sector públic i privat- per unificar criteris i que el tema es portarà a debat en la propera reunió d'Andorra Turisme.

El conseller ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la 20a Mostra gastronòmica d'Andorra a Ordino que se celebrarà el 18 de setembre a l'Ordino Studios, organitzada pel Comú i patrocinada per Indústries Montanya. Com ja és habitual de cada edició, els dies anteriors s'organitzen un seguit d'activitats relacionades amb el món culinari.

Les dues gran novetats vénen donades, d'una banda, per la conferència el dissabte 17 a les 16.30 hores sobre la gastronomia molecular a l'Auditori Nacional, a càrrec del responsable del departament de recerca de la Fundació Alícia, Pere Castells, i, de l'altra banda, pel taller d'allioli a la Casa Pairal el dimecres 14 a les 16 hores a càrrec del cuiner Carles Flinch del restaurant Can Manel. Aquestes dues activitats es fan en col·laboració amb la Comissió Nacional d'Andorra per la Unesco (CNAU). Altres dos tallers que s'impartiran seran el dimarts 13 a l'Escola Andorrana de segona ensenyança a càrrec de Josep Ramos de l'Era del Jaume i el dijous 15 a l'Escola francesa a càrrec de Lourdes Turné del Pamvisucre.

Pel que fa al dia de la Mostra, hi haurà representació de vint restaurants del país oferint els seus plats gastronòmics. Es preveu l'assistència de mig miler de persones, el límit de capacitat de l'espai en una mostra com aquesta. Els tiquets ja estan a la venda de forma anticipada l'Oficina de Turisme d'Ordino amb un cost de 32 euros per als adults i 20 per als infants majors de quatre anys. Si les entrades es compren el mateix dia, el preu augmenta fins als 38 euros per als adults.