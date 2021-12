Ordino ja brilla per Nadal

OrdinoEls carrers d'Ordino ja brillen després de l'encesa de llums de Nadal que s'ha celebrat aquest divendres al vespre. "Hem donat el tret de sortida al Nadal", ha expressat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, després de l'acte de l'encesa de llums que per primer cop s'ha fet als jardins de la Casa Pairal perquè tothom pogués veure bé les il·luminacions. L'encesa ha anat precedida per un espectacle de l'esbart Valls del Nord que han estrenat la coreografia, la música i el vestuari per una actuació sobre una llegenda de Tristaina. En acabar, els mateixos membres de l'esbart han dut la bola de llum a la parròquia per il·luminar tot el poble. Els assistents a l'acte també han pogut gaudir de coca i xocolata calenta.

Aquesta tarda, també s'ha inaugurat la fira de Nadal. De fet, Mortés s'ha mostrat satisfet per poder tornar a celebrar aquests actes, ja que és un Nadal amb més activitats de les quines podien fer de l'any passat. A banda, també ha manifestat que han hagut de prendre mesures per combatre la pandèmia i reduir els contagis. Així, a la fira de Nadal d'aquest any "hem de fer un control amb el passaport Covid" i s'ha reduït l'aforament a un 70%. En aquest sentit, i a causa de les mesures, des del comú també han decidit suspendre el concert d'aquest dissabte dins el marc de l'Ordino Clàssic 'Un conte de Nadal' per ser una activitat a l'interior i amb públic, sobretot, infantil.

Al llarg d'aquests dies de la fira de Nadal, també es farà l'espectacle 'El Trencanous' amb la posterior encesa de l'arbre de Nadal a Prat de Call el dimarts 7 de desembre i de la representació de l'Ossa el dimecres 8. Pel que fa a aquesta campanya d'hivern, Mortés ha manifestat que serà bona perquè "la gent té moltes ganes de sortir" i perquè Andorra és una destinació propera. Al mateix temps, també ha declarat que han d'estar alerta amb la situació de la pandèmia i mirar de què tothom compleixi les mesures sanitàries.