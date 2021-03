Ordino ja treballa per cobrir les necessitats d'estiu

OrdinoEl comú d'Ordino comença a pensar amb la temporada d'estiu, i ja ha fet una previsió de les places a cobrir en funció de les necessitats de la parròquia. Per aquest motiu, aquest dimecres passat al BOPA van sortir fins a 32 places de treballadors interins. Des del comú expliquen que del total de places convocades, dues corresponen a noves modalitats respecte als anys anteriors. Concretament, una deguda a la pandèmia i l'altra pel pla de dinamització que està duent a terme la corporació.

Per una banda, la plaça prevista com a auxiliar de suport pel departament d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social respon a la necessitat d'ajuda al departament a l'hora d'organitzar actes, activitats i esdeveniments tenint en compte els protocols sorgits per la Covid-19. L'altra novetat respecte als anys anteriors és la plaça d'informador turístic. Tal com indiquen des del comú, aquesta plaça respon a la voluntat de dinamitzar l'activitat turística de la zona de Riberamunt. Cal recordar que des del comú s'està treballant en el projecte 'Marca Riberamunt' amb l'objectiu de potenciar i dinamitzar els pobles i els punts d'interés d'Ordino en amunt seguint el camí ral. En aquests moments s'estan acabant d'enllestir els detalls del logotip i la senyalització del projecte, com també la creació d'una app, per tenir-ho enllestit pel mes de juny.

Entre les altres places, 25 corresponen a treballadors interins de cara l'estiu. Així, hi ha quatre places d'agents forestals i dues d'operaris, un agent de medi ambient, quatre places de controlador de l'aparcament Canya de la Rabassa, dues places de monitors de colònies i tres places de monitors pel casal d'estiu, quatre places de guies turístics, un informador turístic a la zona Arans i dues al parc natural de Sorteny. Finalment, també s'ha convocat una plaça com a operari de mantinent i serveis públics, a banda de la nova plaça com a informador turístic.