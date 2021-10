Ordino es prepara per viure Tots Sants

OrdinoLa plaça Major d'Ordino serà diumenge 31 a les 18.30 hores l'escenari per a la celebració de la castanyada popular. La paperina de castanyes es vendrà a un euro i a causa de les mesures Covid no estarà permès consumir-les dempeus. Els assistents podran endur-se les castanyes o bé menjar-se-les asseguts a les terrasses de la plaça.

D'altra banda, tal com informen des del comú, les activitats de Tots Sants, organitzades pel Punt d’Informació Juvenil per a les vacances escolars, començaran el dimarts 2 de novembre amb un torneig de Ballon World Cup; els joves de les valls del nord practicaran escalada 'indoor' amb una sortida al Bloc Cafè programada per dimecres 3; el dijous es farà una competició de bitlles al Club Energy i divendres, experiència immersiva amb sortida al Zero Latency, el centre de realitat virtual. Recordem que les activitats de l’espai jove de la parròquia van dirigides als joves de les Valls del Nord, a partir dels dotze anys.

També i pel que fa al protocol dels cementiris, caldrà respectar el distanciament interpersonal i l’ús de la mascareta.