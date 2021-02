Ordino recupera la fira del bestiar al maig

Andorra la VellaLa parròquia d'Ordino recupera la fira tradicional del bestiar de primavera set dècades després. Aquest dijous al matí, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, han signat el conveni per recuperar aquest esdeveniment els dies 7, 8 i 9 de maig del 2021. "És un element important de dinamització de la parròquia" en una època baixa de visitants, ha indicat Mortés, assegurant que és un afegit dins la qualificació que van obtenir l'octubre passat quan van esdevenir reserva de la biosfera de la Unesco. Amb aquesta fira, Ordino vol posar en valor i reivindicar els ramaders de la parròquia i també transmetre "la nostra història passada i també el futur" amb l'objectiu que hi hagi un relleu generacional, ha manifestat el cònsol. "Volem fer de la parròquia un símbol que uneixi història, cultura i tradició", ha declarat.

Pel que fa a la fira, totes les explotacions agràries de la parròquia podran participar en aquest concurs amb caps de bestiar de renda bovins, equins o ovins. A més, el conveni també estableix que en els mateixos dies se celebri la fira nacional i subhasta de vedells de raça bruna d'Andorra, que fins al moment es feia a Andorra la Vella en un espai cedit per un ramader, i que ara es traslladarà a Ordino, ha comentat la ministra, ja que els permet disposar d'un espai molt més idoni. Així, amb aquesta altra fira nacional, es vol que els ramaders de totes les parròquies hi estiguin presents. També ha volgut deixar clar que aquesta fira és complementària a la fira nacional que es desenvolupa a Andorra la Vella a l'octubre en la qual participen tots els ramaders del país.

D'altra banda, durant aquests tres dies també hi haurà activitats culturals a la parròquia amb la participació de l'Esbart del Nord i el primer dia de la fira, el divendres, es convidarà a les escoles perquè puguin arribar a conèixer de primera mà la història de la parròquia i del país. En el marc del conveni del parc de les tres nacions, Mortés també ha confirmat la presència de representants del Pirineu català i de l'Aireja. En total, es preveu que hi pugui haver una trentena d'expositors, dels quals la meitat, siguin ramaders.

La fira s'ubicarà a l'aparcament Camp de la Tanada, al costat del centre del poble, on durant aquells dies es desenvoluparà un mercat de productes agraris i artesans per tal de donar més activitat i centralitzar el màxim tots els actes de la fira. En aquest mercat de productes, Calvó ha declarat que treballaran amb els productors locals del país perquè hi formin part i també estrangers, en el marc del conveni del parc de les tres nacions i amb "la cooperació transfronterera que estem fent amb el departament de l'Arieja". De fet, alguns productors locals ja es van desplaçar en algun mercat d'aquesta regió, i aquesta cooperació té la vocació de perdurar amb el temps.

Calvó també ha indicat que aquest projecte s'inscriu en les prioritats de l'executiu per assegurar la pervivència de la ramaderia, ja que té "un impacte vivent al nostre entorn" en la conservació de les muntanyes. Més concretament, ha especificat que aquest full de ruta passa per la promoció del producte amb la carn de qualitat dels ramaders d'Andorra i també amb el que busca el consumidor que són "valors de qualitat, sostenibilitat i benestar animal". De fet, per tal d'evitar intrusismes, en aquests moments, Ramaders d'Andorra són l'únic distribuïdor d'aquesta carn de qualitat i ja no hi ha intermediaris, ha recalcat la ministra. Finalment, tant la ministra com el cònsol han manifestat que enguany serà una fira atípica per la pandèmia, la qual es desenvoluparà d'acord amb les recomanacions del ministeri de Salut.