Ordino-Tarter-Ordino: 2 hores i 37 minuts

CanilloLa nevada de la passada matinada ha complicat un dia més la circulació a la xarxa viària del país. A parròquies altes, tot i que els gruixos de neu a la carretera no eren tan generosos com els de dilluns, l’elevat nombre de vehicles que circulaven en ambdues direccions ha causat problemes des de primera hora.

La Policia ha establert controls per verificar que els cotxes anessin equipats en punts estratègics com la rotonda del Funicamp en direcció a Canillo o la del túnel dels Dos Valires en direcció a la Massana. Com sol ser habitual, davant les inspeccions del cos d’ordre, nombrosos vehicles han hagut d’aturar-se al voral per instal·lar cadenes o fundes, una situació que una vegada més ha provocat retencions. També s’han produït embussos a causa d’autocars que es trobaven parats en mig d’un carril. A més, a la sortida de Canillo en sentit sud, just abans del revolt amb Racons, el servei de circulació canillenc ha muntat un control per verificar equipaments que ha originat una cua que arribava més enllà de la cascada de les Moles, i que ha atrapat centenars de vehicles que baixaven cap al centre del país.

El conductor d’un tot terreny ,que ha acompanyat un grup de joves d’Ordino fins al Tarter, ha explicat a l’Ara Andorra que per fer el trajecte d’anada i tornada ha necessitat més de dues hores i mitja. “Entre els controls, evidentment necessaris, per verificar que els cotxes vagin equipats, la mica de neu que hi havia a la carretera i el tràfic molt intens”, ha manifestat. D’aquesta manera, durant la jornada d’aquest dimecres s’ha acabat registrant un altre matí de circulació caòtica a les carreteres de les parròquies altes, especialment a Canillo.

El trànsit en aquests punts s’ha anat normalitzant cap a migdia i les retencions s’han traslladat a la sortida del país per la frontera hispanoandorrana.