Una OTSO de cap de setmana

EncampL'OTSO 25k està viva. Podríem dir fins i tot que està més viva que mai i que, en conseqüència, està en plena expansió. En aquest sentit, ja durant la presentació es va anunciar que la cursa d'enguany s'amplia a tot el cap de setmana, i que per cobrir el dissabte hi haurà una cronoescalada amb bicicleta al Port d'Envalira. I amb aquesta nova modalitat, apareix el repte de si algú correrà les dues curses.

Un dels atletes que s'han sumat a aquest doblet és el guanyador masculí de l'any passat, en Xavier Tomasa. "Ja que vinc aquí, és un repte interessant poder fer les dues curses, tot i que tinc la bicicleta bastant abandonada" explica. El seu objectiu és "millorar el temps que vaig fer l'any passat i si puc tornar a guanyar" però que es pren la cronoescalada "com un repte, i poder gaudir la pujada amb amics que també la faran". En Xavier recorda que "l'any passat la climatologia va ser molt dura" i que per enguany s'espera "més bon temps". Sobre la forma en la qual arriba, ha comentat que "vinc amb un puntet més de forma que l'any passat, segurament, però no sé saps ben bé com et trobaràs fins que comences a córrer" i espera que "la cronoescalada no acabi passant factura".

El repte de la marca

Una altra de les esportistes que repeteix és la Jeanne Cros, segona classificada femenina de la passada edició. Ella se centrarà únicament en la cursa de diumenge de 25k. "És l'única que faig al llarg de tota la temporada en asfalt, perquè jo normalment faig trail" explica i és marca com a repte "aconseguir millorar el temps de l'any passat". La Jeanne explica que "aquest any hi ha moltes més corredores i el nivell ha pujat" i veuria com a molt positiu "tornar a fer un top tres". Com la resta d'atletes de la segona edició, ella v patir les inclemències del temps "perquè vam sortir d'Encamp amb bon temps i a dalt al port ens nevava" però que malgrat això "vaig gaudir molt de la cursa i espero poder fer el mateix aquest any!".

Les inscripcions a la cursa resten obertes fins el divendres, i a hores d'ara ja s'han superat els 150 inscrits que hi va haver en l'edició del 2020 amb la mirada posada en superar la xifra dels 200 participants, a banda de fomentar la vessant solidària de la cursa amb el donatiu d'un euro per inscripció a UNICEF i la venda de dessuadores de la fundació Esteban Chaves. Amb aquestes bases, només queda esperar a la resolució sobre qui supera les marques, que la tindrem ben aviat, el proper diumenge.