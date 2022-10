El país sense aeroport més gran és Andorra

Andorra la VellaEl Principat d’Andorra és el país sense aeroport més gran del món. Els vint països més petits de món són, per aquest ordre, Ciutat del Vaticà, Mònaco, Nauru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, Illes Marshall, Saint Kitts i Nevis, Maldives, Malta, Granada, Barbados, Antigua i Barbuda, Les Seychelles, Palau, Andorra, Saint Lucia, Els Estats Federats de Micronèsia i Singapur. Alguns, com el Vaticà, han renunciat a tenir-ne un aeroport per raons d’espai. Altres, per la seva particular orografia han pogut tenir disposar de terreny a la mar per construir un aeroport, com és el cas de Singapur o les Illes Marshall.