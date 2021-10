Un país tenyit de rosa

Andorra la VellaEl rosa és des de fa dècades un color vinculat a la feminitat, però no va ser fins al 1992 quan el llaç rosa es va convertir en un símbol. La història ha atribuït l'invent a la néta d'Estée Lauder (sí, la marca cosmètica), Evelyn H. Lauder. Ella i l'editora de la revista de salut per a dones 'Self', Eren Alexandra Penny, van idear aquest atribuir al rosa aquest significat amb motiu d'una gala benèfica que organitzaven als Estats Units. Cada 19 d'octubre, data en la qual se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, el rosa es fa més visible que mai en llaços solidaris, polseres i samarretes, i enguany, també, el rosa s'estén a les mascaretes. A més de totes les accions previstes aquest dimarts per visibilitzar la lluita contra la malaltia, el Grup Pyrénées ha repartit, entre tots els seus treballadors, mascaretes de color rosa per fer més present que mai el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. A través d'un comunicat intern, també han animat a tot l'equip que es faci una foto amb la mascareta rosa i la pengi a les xarxes socials o la comparteixi entre els seus contactes per recordar aquesta data assenyalada. A banda d'això, tots els establiments del Grup Pyrénées llueixen a l'entrada un gran llaç rosa que dona la benvinguda als clients.

Venda solidària

Els grans magatzems Pyrénées vendrà, durant tot el dia, la Polsera Solidària de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que s'ha creat expressament per a aquest 19 d'octubre. L'accessori té un preu de 9 euros i tots els beneficis recaptats es destinaran als serveis habituals d'Assandca destinats a vetllar pel benestar dels pacients afectats de càncer i de les seves famílies, i això inclou l'assessorament, els desplaçaments i allotjaments quan el pacient ha de fer el tractament fora del país, el suport psicològic, tatuatge de l'aurèola i mugró en el cas que l'afectat/da ho vulgui, microblading, etcètera.

La polsera solidària d'Assandca.

Però les accions conjuntes d'Assandca amb Pyrénées no acaben aquí, perquè el pròxim diumenge 24 d'octubre, l'entitat durà a terme la tradicional caminada contra el càncer, de la qual el Grup Pyrénées i la Fundació Jacqueline Pradère en són patrocinadors. Les inscripcions a la caminada es fan al Servei d'Atenció al Client de la quarta planta dels grans magatzems. Un cop inscrits i a canvi d'una aportació solidària, s'entrega la samarreta i la mascareta que els participants hauran de vestir durant el trajecte.

Les xifres del càncer de mama

L'estadística diu que una de cada vuit a deu dones patirà un càncer de mama al llarg de la seva vida. La investigació científica, la prevenció i la detecció precoç han permès que la supervivència de les persones que el pateixen hagi passat del 60% al 85% en l'última dècada. De mitjana, el càncer és 100 vegades més freqüent en dones que en homes, tot i que les taxes de supervivència són iguals en tots dos sexes. Si vols contribuir en la lluita contra el càncer, no dubtis en apropar-te als grans magatzems Pyrénées i col·laborar amb les accions solidàries d'Assandca.