Pallarés assegura que no hi ha irregularitats en la contractació de personal

Andorra la VellaLa ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés, ha sortit aquest dilluns al pas de les manifestacions del Sindicat de personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) sobre les contractacions de personal interí aplicant el procediment d’urgència que es preveu a l’article 110 de la Llei de la funció pública. La ministra ha manifestat que “no hi ha cap irregularitat”, ja que el text, ha manifestat, permet fer aquest tipus de contractació i ha destacat que si s’ha procedit d’aquesta manera ha estat arran de la situació excepcional marcada per la Covid-19. De totes maneres, la ministra ha recordat que es treballa en la modificació de la llei que hauria de permetre simplificar processos de contractació i un estalvi de costos i ha posat com a exemple la creació de borses de treballadors a les quals es pogués recórrer per cobrir, per exemple, llocs a Afers Socials, que normalment són places que cal cobrir amb certa celeritat.

La ministra ha recordat que per poder posar en marxa un procés de selecció de personal a través de la convocatòria d’un edicte requereix un mínim de dos mesos però que pot arribar a sis i que hi ha contractacions que requereixen que es recorri a la urgència per poder cobrir aquelles places de manera immediata. En aquest sentit, ha reconegut les “dificultats” per contractar personal de manera urgent i ha recordat que precisament per aquest motiu es treballa en la modificació de la llei per marcar opcions que facilitin aquesta contractació i que faci els processos més simples i àgils i hi hagi, també, un estalvi de costos. En aquest sentit, ha manifestat que ara quan hi ha un edicte ja hi ha persones que estan en reserva durant un any i que la idea seria ampliar aquest termini a divuit mesos, amb la qual cosa en cas de necessitat es podria recórrer durant aquest temps a aquestes persones sense la necessitat de fer un nou edicte.

La ministra ha manifestat que “es fan grans esforços perquè tothom passi per aquests edictes però la urgència de vegades no permet formalitzar aquest procés” i ha destacat que sovint no es disposa dels temps necessari per poder cobrir aquestes places amb una convocatòria pública. A més, ha destacat que la pandèmia ha fet que l’equip de funció pública hagi hagut de cedir personal a d'altres departaments “i no s’hagi prioritzat de vegades accelerar l’obertura de certs plecs”. I, a més, ha destacat que en plena pandèmia també ha estat “més difícil preveure l’obertura” d'alguna d'aquestes convocatòries.

“Si ho comparéssim amb com es contractava abans hi ha menys contractacions excepcionals”, ha assegurat Pallarés, perquè “de fet s’intenten fer aquestes edictes amb prou temps” però ha incidit que hi ha la possibilitat de recórrer a l’article d’urgència i ha destacat que tots els que s’han fet així ha estat perquè no hi havia el temps necessari per fer-ho fer d’altra manera i que en tot cas han estat avalats amb els informes necessaris. A més, ha defensat que amb la nova llei les contractacions que es fan són ara “més transparents”. I qüestionada pels mitjans de comunicació la ministra ha concretat que al mes d’octubre es van fer 61 renovacions de contractes, algunes de les quals havien passat un edicte amb anterioritat i altres que eren contractacions puntuals i ha destacat que per a un departament de Funció Pública amb tres persones aquesta càrrega de treball és important, per la qual cosa ha reiterat la necessitat que la llei serveixi per simplificar processos.

Pallarés ha defensat les contractacions que s’han fet a l’oficina Covid i ha destacat que en aquest cas, “més que en qualsevol altre lloc” aquesta urgència estava justificada i en altre casos denunciats pel Sipaag, com el COEX, ha fet notar que la llei ja no preveu la figura del fix-discontinu i que aquestes persones haurien d’haver passat, per tant, un edicte el 2019. Arran de la Covid, però, no ha estat possible fer aquest procés i s’ha vist que era complicat que arribés la temporada de neu amb els edictes preparats. “No s’ha pogut fer d’una altra manera”, ha dit.

I quant a la denúncia de tractes “abusius o degradants” cap a certs treballadors feta pel Sipaag, la titular de Funció Pública ha “lamentat” aquestes manifestacions i ha destacat que qualsevol persona que visqui el que pugui considerar un tracte abusiu ho ha de “posar en coneixement”. “Mai he mirat cap a un altre costat”, ha destacat la ministra, que ha afegit que ella està disposada a rebre i parlar “amb qui calgui” i que si hi ha abusos s’ha d’actuar.

També ha conclòs que en la pròxima reunió que té prevista amb el sindicat per abordar els canvis a la llei segurament es tractaran aquestes qüestions denunciades.