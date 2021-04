Pallarés es vacuna en el darrer dia de vaccinació amb les dosis d'AstraZeneca

Andorra la VellaLa ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés, ha estat el cinquè membre del gabinet de l'executiu en rebre la vacuna. La ministra estava citada aquest diumenge a la tarda per rebre el vaccí a l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella en el darrer dia de vacunació amb els vaccins d'AstraZeneca que es van rebre del projecte Covax.

Més d'un miler de persones han passat cada dia durant aquestes dues setmanes per rebre el vaccí, i la ministra s'ha mostrat "contenta d'arribar a temps" i estar ja vacunada. Quant a la recepció del vaccí d'AstraZeneca, Pallarés ha manifestat no tenir cap problema i ha remarcat que de moment no hi ha cap altra opció. "És la que tenim i és molt millor que continuar tots confinats i convivint" amb el virus, ha declarat, afegint que s'ha d'agafar aquesta solució per "lluitar per aquesta immunitat de grup que necessitem tots". A més, la ministra també ha comentat que la vacuna és necessària per funcionar com més aviat millor "amb una normalitat que sigui real i no en aquesta que ens hem hagut d'inventar, però que no és la quina desitgem".

Tot i que aquest diumenge és el darrer dia de vacunació amb aquestes dosis, des del Govern s'ha indicat que a finals de la setmana vinent es tornaran a citar més persones per poder posar les 2.000 o 3.000 vacunes aproximadament que queden. Així, durant aquesta setmana es farà el recompte de la gent que s'ha apuntat els darrers dies per poder repescar alguns inscrits i distribuir el vaccí. A més, també han indicat que en els darrers dies s'estan detectant menys baixes, i per exemple, aquest dissabte tan sols 25 persones del total de les citades no es van presentar.