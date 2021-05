La pandèmia provoca un augment del 79% en les demandes d'ajuda a la Creu Roja durant el 2020

Andorra la VellaL'activitat de la Creu Roja ha augmentat de forma exponencial durant el 2020 a causa de la pandèmia. Una bona mostra són les 2.918 persones que han requerit l'ajuda de l'entitat al llarg dels darrers catorze mesos, un 79% més respecte del 2019, en què es va donar servei a 1.626 persones. Aquesta situació va provocar que la botiga solidària, un projecte iniciat per donar suport als més necessitats arran de la crisi sanitària, arribés a un registrar un pic de 619 usuaris i, tot i que la situació actual és més estable, encara hi ha 308 persones que es beneficien d'aquest servei. A banda, també cal sumar els ciutadans que reben suport de Càritas, així com del Govern a través del ministeri d'Afers Socials. El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha posat en relleu que l'entitat desitjaria poder donar per finalitzat el projecte del banc d'aliments aviat, "però el mantindrem mentre tingui sentit i durant tot el temps que faci falta".

Aquesta és una de les dades més significatives que es desprèn del balanç del 2020 que l'entitat presentarà als socis aquest dijous a la tarda durant la celebració de l'assemblea general. En el document, també es deixa palès l'increment dels equips operatius que ha requerit la pandèmia, ja que l'estructura de la Creu Roja ha passat de comptar amb 25 empleats a tenir-ne més de 55 en l'actualitat. Aquest augment de recursos humans ha provocat que s'hagi pogut organitzar millor la massa de voluntaris, que va arribar a ser de 2.000 en els moments més complicats de la crisi dedicant un total de 46.180 hores treballades. "Això és donar molt temps i estem immensament agraïts", ha assenyalat Fernández.

Els recursos humans de la Creu Roja han estat presents en totes les operatives des de l'inici de la pandèmia: en el doble cribratge poblacional (on van practicar gairebé 138.000 tests Covid); en el cribratge de tornada a les escoles, on es van fer 12.379 proves gràcies a 150 voluntaris que van dedicar més de 4.800 hores, i a l''stop lab' de Prat de la Creu (37.331 proves fins al 31 de desembre del 2020) i l''stop lab' mòbil (5.712 proves), a banda de liderar altres iniciatives com els recaptes nacionals d'aliments. És per tot això que tant Fernández com el vicepresident de l'entitat, David Fraissinet, i el president, Josep Pol, han volgut traslladar els seus agraïments a totes les persones que han donat de manera desinteressada el seu temps per pal·liar els efectes de la crisi, així com a totes aquelles persones, entitats, empreses i organitzacions que han contribuït amb la Creu Roja mitjançant donacions econòmiques.

De fet, Fraissinet també ha agraït la col·laboració internacional que ha ofert la Creu Roja francesa, espanyola i catalana, que han permès rebre material sanitari, ajuda econòmica i intercanvi d'informació per tal de fer més efectius els processos. Així mateix, durant el 2020 no s'han deixat de banda les formacions, a les quals han accedit 2.200 persones, unes 700 menys que en el 2019. "Hem continuat amb l'activitat i no hem perdut pistonada", ha indicat el vicepresident. També s'ha continuat amb la tasca d'instal·lació de desfibril·ladors, arribant a tenir-ne fins a 107 distribuïts al país.

Un altre dels aspectes importants en els quals s'ha treballat és en la teleassistència, que ja compta amb 863 usuaris que l'utilitzen. Pol ha especificat que es tracta d'un projecte iniciat el 2019, però que "va esclatar amb la pandèmia", ja que es va constatar la necessitat d'estar al costat d'aquelles persones "que viuen en solitud". "És un servei que nosaltres oferim a totes les persones, no només que estiguin soles, sinó que tinguin aquesta necessitat d'estar a casa seva de manera autònoma", ha explicat. Es tracta, per tant, d'un servei que la Creu Roja ofereix els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. Ben aviat, a més, s'incorporarà un servei de teleassistència a l'exterior, per la qual cosa l'entitat podrà tenir controlades aquestes persones quan estiguin pel carrer i atendre-les en cas que sigui necessari.