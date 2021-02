La pandèmia també afecta la recollida de matèria orgànica

Andorra la VellaAl llarg del 2020 es van recuperar 794,9 tones de matèria orgànica, xifra inferior a l'any anterior, quan es van recollir selectivament 1.198,4 tones. Tal com indiquen des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat aquesta disminució es deu a les mesures excepcionals que s'han hagut d'adoptar arran de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, ja que moltes de les activitats que participen en la recollida selectiva s'han vist afectades pel tancament total o parcial dels seus establiments.

Cal destacar que actualment hi ha 80 productors adherits a aquesta recollida. Així, a banda dels grans magatzems i grans supermercats, que estan declarats com a productors singulars i que estan obligats a fer la segregació d'aquesta matèria en origen, al llarg del temps s'hi han adherit tota una sèrie d'establiments de manera voluntària, com ara escoles, restaurants, hotels, residències i l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Va ser a mitjans del 2017 quan es va implementar aquesta recollida prop dels grans productors amb l'objectiu de recuperar aproximadament el 10% del que es produeix al país, és a dir, unes 1.000 tones anuals. Des que es va implementar, la xifra, tant de la quantitat recollida com dels participants adherits, s'ha anat incrementant, amb l'excepció del 2020. Així, es pot observar l'impacte que va tenir el confinament en la davallada de la recuperació d'aquest tipus de residu, que des del mes de març de l'any passat va registrar nivells inferiors a anys anteriors, assolint el mínim al mes de maig.

Des de Medi Ambient posen en relleu que després de més de tres anys d'implantació de la recollida i tractament de la fracció orgànica a grans productors, es pot "afirmar que els objectius marcats al Pla nacional de residus 2001-2020 s'han assolit". I recorden que actualment, s'està treballant en un nou pla que anirà lligat a la nova llei d'economia circular i a l'estratègia d'economia circular, i que haurà d'incentivar la prevenció i fomentar el reciclatge. Per tant, a través d'aquests nous textos es donarà continuïtat al treball iniciat i s'hi marcaran els nous objectius a tenir en compte en l'àmbit de la recollida de la fracció orgànica. Cal recordar que el resultat d’aquesta segregació i tractament de la matèria orgànica és obtenir compost per utilitzar-lo en parc i jardins.