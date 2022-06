Panells bifacials, la tecnologia més rendible per generar energia a Grau Roig

Andorra la VellaEl futur parc solar de FEDA que està duent a terme a Grau Roig utilitzarà plaques fotovoltaiques bifacials per aprofitar la radiació solar a Grau Roig. Ho explica el responsable de projectes d'enginyeria, Adrià Arasa, qui manifesta que la tecnologia, la qual permet generar energia tant per la part frontal com per la posterior, és la més eficient i rendible a l'emplaçament, que es troba a més de 2.000 metres d'altura. "Podem aprofitar la radicació directa i indirecta, tenint en compte que el terreny està, durant una gran part de l'any, nevat, un fet que suposa que tinguem un alt grau de radiació difusa indirecta", exposa.

D'aquesta manera, aprofitant que a Grau Roig es registren temperatures "bastant baixes", els panells tindran un rendiment molt alt. A banda de l'eficiència energètica de l'indret, des de la parapública van escollir el lloc per les infraestructures i les connexions que l'envolten, el peatge del túnel d'Envalira i la carretera del port, la línia telefònica i les instal·lacions de FEDA, les quals "fan que l'emplaçament ja estigui molt humanitzat, un fet que ens limita molt l'impacte ambiental que tindrà el parc.

El parc solar que s'està construint a Grau Roig

En referència a les afectacions al medi que tindrà la instal·lació, Arasa assenyala que han tingut en compte l'impacte en totes les fases del projecte, com per exemple en la no utilització de formigó en l'estructura. A més, també han analitzat la mitigació de l'obra civil a través de la canalització del torrent per preservar els organismes, la vegetació i la fauna del territori, i preveuen fer treballs de restauració ambiental per retornar l'emplaçament a la seva fisonomia habitual. "La instal·lació quedarà molt integrada a l'espai gràcies a la tanca de fusta que l'envoltarà".

El responsable de projectes d'enginyeria de la parapública destaca que projectes d'aquesta mena són molt beneficiosos pel sistema energètic del país, ja que, ajuden a augmentar la sobirania energètica i redueixen els volums d'energia que es compren als països veïns. A banda, també contribueixen a incrementar les energies renovables i treballar per la transició energètica. Cal recordar que el parc solar estarà operatiu abans de l'hivern i que podrà generar energia per a 250 llars. El projecte té un cost previst d'1,2 milions d'euros i preveu una producció d'energia d'1,4 gigawatts/hora a l'any.