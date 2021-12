Els paquets Selección i Cine, al mateix preu durant el 2022

Andorra la VellaAndorra Telecom seguirà oferint, fins al 31 de desembre de 2022, el paquet Selección i el paquet Cine a tots els clients amb Movistar+ pel mateix preu que quan es va iniciar la promoció, el passat febrer de 2021. D'aquesta manera, els clients de la companyia que disposin del paquet Movistar+ Selección o un de superior podran seguir gaudint d'estrenes cada setmana, de documentals exclusius i dels clàssics de sempre, tant des del descodificador de casa com amb l'aplicació per a Smart TV, telèfon mòbil, tauleta o ordinador i sense cap canvi en el preu.

Segons Carles Casadevall, el portaveu de la companyia, "les bones relacions que tenim amb Movistar+ ens permeten seguir oferint els millors continguts exclusius i originals als nostres clients. Amb la pròrroga d'aquesta promoció per a un any més, el paquet d'entrada a Movistar+, el paquet Movistar+ Selección, seguirà sent molt interessant, ja que inclou tots els canals de cinema (Movistar Estrenos i Estrenos 2, Movistar Acción, Movistar Comedia, Movistar Drama, Movistar Cine Ñ, Movistar Clásicos i Movistar Fest), els canals #Vamos i Movistar Deportes i les sèries més destacades amb Movistar Series, Movistar Series 2 i #0. A més, tots els continguts es poden veure tant amb el descodificador com sota demanda des de qualsevol dispositiu".

Actualment, més de 9.000 llars del país disposen de Movistar+ a través de l'oferta d'Andorra Telecom.