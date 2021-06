El Parc Astronòmic del Montsec organitza el congrés mundial sobre contaminació lumínica i afectació de la llum a la nit

ÀgerEl Parc Astronòmic del Montsec (PAM) organitza la setena edició del congrés internacional 'Artificial Light at Night' (ALAN 2021), que se celebrarà del 15 al 17 de juny. Considerat el més important del món en la recerca sobre contaminació lumínica i enllumenat a la nit, es realitzarà de manera telemàtica a causa de les restriccions a la mobilitat internacional. Hi participaran més de 200 expertes procedents de 30 països i comptarà amb un únic acte presencial, la taula rodona 'Llum a la nit, un problema no només d'astrònoms'. L'edició 2020, que s'havia de dur a terme a la ciutat de Lleida, es va haver de celebrar íntegrament en línia i en un format reduït d'una única jornada sota el nom d'e-ALAN, ajornant l'edició íntegra al 2021.

La setena edició del congrés, organitzada pel PAM i el comitè científic internacional ALAN, es durà a terme en un entorn virtual de manera que les persones participants podran accedir-hi en qualsevol moment i interactuar amb la resta en directe. Durant els tres dies en què es durà a terme, es podran veure tant ponències enregistrades com presentacions en directe dels convidats especials.

La trobada comptarà amb un únic acte presencial el 16 de juny a les sis de la tarda, la taula rodona 'Llum a la nit, un problema no només d'astrònoms', organitzada conjuntament amb l'Institut d’Estudis Ilerdencs i orientada al públic general, que permetrà aprofundir en les problemàtiques que pot generar l'exposició a la llum en horari nocturn. Els ponents hi intervindran presencialment des de la seu de l'IEI i es podrà seguir en directe a través del web https://www.culturaiei.cat/.

Les inscripcions al congrés 'Artificial Light at Night' ja superen les 200 persones, procedents de més de 30 països dels cinc continents, continuant amb la dinàmica d'una alta participació iniciada l'any passat. Els assistents posaran en comú tot el coneixement científic sobre la contaminació lumínica des de diferents disciplines i àmbits de recerca que van des dels avenços en la mesura i l'avaluació de la contaminació lumínica fins a la legislació comparativa, passant també per les tècniques i tecnologies de l'enllumenat públic, les conseqüències de la contaminació lumínica per a la salut, l'impacte social o l'afectació de la il·luminació de les ciutats envers la flora i la fauna.

El Parc Astronòmic del Montsec va ser designat com a organitzador de l'edició 2020 per part del comitè científic internacional del congrés, durant la celebració de la cinquena edició realitzada a Snowbird (Utah, EUA) el novembre del 2018. L'edició 2020, que s'havia de dur a terme del 16 al 18 de juny a la ciutat de Lleida, en col·laboració amb la Diputació de Lleida i l'IEI, es va haver de celebrar íntegrament en línia i en un format reduït d'una única jornada sota el nom d'e-ALAN, ajornant l'edició íntegra al 2021.

Les anteriors edicions del congrés s'han celebrat a Berlín (Alemanya), Leicester (Regne Unit), Sherbrooke (Quebec, Canadà), Cluj (Romania) i Snowbird-Salt Lake City (Utah, EUA). Enguany, es donarà a conèixer la futura seu per a l'any 2023.