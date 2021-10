El parc solar a Grau Roig abastirà el consum de 500 llars durant un any

Andorra la VellaEl projecte de parc solar a Grau Roig, impulsat per FEDA, preveu abastir el consum energètic de 500 llars durant un any. L'enginyer de la parapública, Adrià Arasa, explica que la iniciativa, que començarà a generar llum a partir del juliol del 2022, moment en el qual finalitzarà la seva construcció, serà un 80% més eficient del que s'havia previst inicialment gràcies a dos factors, en primer lloc per l'evolució tecnològica de les energies renovables, les quals setmanalment incrementen el seu rendiment, i perquè en el moment de dur a terme el projecte fotovoltaic al detall, els tècnics van observar que l'aprofitament del camp incrementava, ja que genera una potència molt superior a l'esperada.

En aquest sentit, Arasa puntualitza que s'instal·laran 1.700 plaques solars en una superfície d'aproximadament uns 8.000 metres quadrats perquè la parapública també preveu col·locar-ne a les teulades de les instal·lacions de l'ETR de Grau Roig. D'aquesta manera, el tècnic manifesta que gràcies a la producció de 1.600 megawatts s'evitarà la generació de fins a 400 tones de diòxid de carboni anualment. En referència al cost de la inversió, l'emplaçament del parc fotovoltaic té un pressupost d'1.300.000 euros. La voluntat de FEDA és començar les obres l'abril de l'any vinent i finalitzar-les al juliol amb la posada en marxa de la producció.

Davant els grans avenços que la parapública està duent a terme amb el projecte i per garantir el respecte al medi ambient generant el mínim impacte possible, l'elèctrica va encarregar un estudi mediambiental per poder preveure amb antelació quines serien les accions escaients per revertir els possibles danys a la natura. Així doncs, Arasa assenyala que l'objectiu era avaluar l'estat inicial de la ubicació quant a la fauna i flora que hi habita "per dur a terme els treballs necessaris per reduir l'impacte" i "poder dissenyar un pla de seguiment de l'obra per verificar que la bona entesa dels treballs amb el medi i avaluar l'execució d'accions correctives al llarg de la construcció".

El tècnic de FEDA posa en relleu que a l'emplaçament on s'ubicarà el parc "hi trobem moltes infraestructures", com una carretera, línies elèctriques i el túnel d'Envalira, per la cosa comenta que el torrent "ja està afectat i té un grau d'urbanització considerable", a banda del que pot arribar a generar. En aquesta línia afirma que un dels punts destacats de l'anàlisi mediambiental és l'afectació a la fauna i la flora del territori i posa de manifest que per pal·liar aquest impacte "al pressupost hi ha prevista una partida que inclou una restauració ambiental al camp per incentivar la recuperació de la vida natural tan aviat com es pugui". I afegeix que el fet que ja estigui dins del pressupost dona la seguretat i la garantia que s'acabarà duent a terme.

Un altre dels impactes que s'alerten a l'informe és la canalització parcial d'un torrent, la qual podria provocar que algunes espècies perdessin el seu hàbitat. Per intentar donar solució a la situació i preservar la fauna existent, el projecte de la parapública preveu que en el moment de fer la canalització "hi hagi zones on l'aigua quedi estancada per reproduir al màxim com era l'hàbitat abans dels treballs". Per cloure, el tècnic assenyala que l'anàlisi mediambiental posa en relleu l'impacte visual que tindrà la instal·lació, pel qual des de FEDA han decidit minimitzar-lo amb la col·locació "d'una tanca amb un acabat de fusta d'una tipologia semblant a la que es pot posar a les pistes d'esquí", amb l'objectiu que, tot i que el parc fotovoltaic seguirà tenint una afectació visual, almenys quedarà "integrat al paisatge".