El parc solar de Grau Roig, abans de l'hivern i amb energia per a 250 llars

Grau RoigFEDA començarà durant els propers dies la instal·lació de les 2.000 plaques que conformaran el futur parc solar de Grau Roig, un equipament que serà operatiu abans de l'hivern i que podrà generar energia per a 250 llars. El director general de FEDA, Albert Moles, ha manifestat que es tracta d'una instal·lació "molt important", ja que va en la línia de seguir amb l'aposta d'incrementar la producció d'energia a Andorra fins a assolir un màxim del 50% de la producció local. A més a més, ha indicat que no es tracta d'un projecte que només pot fer FEDA, per la qual cosa ha animat a la ciutadania a apostar per l'energia solar per abastir les seves llars.

Per la seva banda, el director d'enginyeria de FEDA, Marc Calvet, ha posat en relleu que aquest parc solar fotovoltaic persegueix dos objectius principals. D'una banda, incrementar la producció d'energia nacional i, de l'altra, posar en marxa un aprova pilot per tal d'analitzar el rendiment d'una instal·lació d'aquest tipus en alta muntanya. En aquest sentit, ha anunciat que es tracta del primer parc solar que utilitza panells bifacials, cosa que permet aprofitar més la radiació solar gràcies al reflex de la llum amb el terra i amb la neu. El projecte té un cost previst d'1,2 milions d'euros i preveu una producció d'energia d'1,4 gigawatts/hora a l'any.

La instal·lació d'aquestes plaques solars també permetrà l'estalvi de fins a 180 tones d'emissions de CO2 anuals i durant la seva col·locació es tindrà en compte l'entorn i la sostenibilitat. Tant és així que Calvet ha assegurat que, aprofitant l'horografia de la zona -a tocar de l'ETR de Grau Roig- no caldrà fer cap mena d'excavació. "S'ha tingut especial atenció en la sostenibilitat, la integració paisatgística i el medi ambient", ha dit. Així mateix, Moles ha afegit que es tracta d'una zona "excepcional" perquè està a molta alçada i permet captar d'una millor manera la radiació solar.

L'afectació de l'encariment de l'electricitat a Espanya, segons el previst

Moles ha assegurat que l'impacte a Andorra de l'augment del preu de l'electricitat espanyol està afectant el país tal com era previst. "La demanda és la que és i el percentatge de pujada és el que vam dir. Per tant, està afectant com teníem previst", ha dit. En aquest sentit, el director general de FEDA ha posat en relleu que el que vol fer Espanya, gràcies a l'acord que s'ha d'establir amb la UE, és fixar un topall al preu del gas destinat a la producció elèctrica (entre 40 i 70 euros el megawatt/hora). Tot i això, ha dit que, malgrat que, per una banda, baixarà l'import, "per l'altra aquesta part d'energia que no s'haurà pagat tornarà a repercutir en el preu de l'energia".

Amb aquesta mesura, segons Moles, "el que espera el mercat espanyol és limitar els preus per al proper hivern i potser també per a aquest estiu", tot i que "en cap cas serà la meitat del preu" que s'està pagant ara. Amb tot, ha dit que en el cas andorrà no té per què tenir un impacte molt negatiu, però tampoc positiu. "En tot cas no preveiem grans canvis", ha apuntat, recordant que l'energia que el Principat compra a Espanya també està sotmesa a les regles del mercat espanyol.