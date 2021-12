Pare Noel, on ets?

Encara no t'has trobat amb el Pare Noel? I a què esperes? Ell continua esperant la teva visita i vol que li facis arribar els teus desitjos per aquest Nadal que segur no són pocs. Fins el 24 de desembre tens temps per anar a veure'l i tenir una petita conversa perquè feu balanç d'aquest 2021. Ja saps que el Pare Noel sempre vol que tinguis un record i per això podràs fer-te una fotografia amb ell perquè la tinguis guardada fins el pròxim any. Ah, no t'espantis si arribes a la secció de joguines de Pyrénées Andorra i et trobes amb això:

El Pare Noel no ha marxat enlloc!!!! El que passa és que de tanta estona assegut, el Pare Noel també té ganes d'estirar les cames i es pren un temps per donar una volta per la primera planta i, a vegades, s'entreté parlant amb la gent gran que en el seu dia també van ser nens i van compartir bones estones amb ell. Però perquè estigueu ben tranquils... Mireu qui ha tornat al seu lloc!!!!

Recorda que el Pare Noel t'espera fins el 24 de desembre de les cinc de la tarda a les vuit del vespre i si encara tens un espai a la teva carta aprofita per donar una volta per la secció de joguines de Pyrénées Andorra per acabar d'omplir-la. I si et deixes alguna cosa, no et preocupis gens perquè en pocs dies arribarà el patge de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient i li podràs demanar aquells juguets que no li vas demanar al Pare Noel.