Part dels 'pirates' de la principal plataforma de pirateria audiovisual a Espanya viuen a Andorra

Andorra la VellaL'Aliança per a la Creativitat i l'Entreteniment (ACE), una coalició mundial contra la pirateria, ha anunciat el tancament del principal servei de streaming il·legal i torrents d'Espanya, AtomoHD. Aquest grup de pirateria audiovisual des de la seva creació en 2020 havia registrat un total de 235 milions de visitants. Era gestionat per un grup de persones, alguns d'ells a Andorra després d'eludir les seves condemnes prèvies a Espanya per delictes contra la propietat intel·lectual. Aquestes persones s'havien traslladat al Principat, segons explica la premsa espanyola, per poder evitar la persecució legal per les seves actuacions vinculades a la pirateria de continguts audiovisuals a gran escala.

AtomoHD permetia als usuaris transmetre i descarregar il·legalment continguts de vídeo sota demanda d'una biblioteca de més de 13.000 pel·lícules i 4.500 sèries de televisió en espanyol i altres idiomes. Amb una mitjana de 9,7 milions de visites mensuals, 484.000 visitants únics, i un 90% del seu trànsit en línia originat a Espanya, la plataforma era un dels principals focus de les descàrregues pirates. S'han dedicat diversos mesos de treball a aquesta operació, fins que ha aconseguit identificar a les persones que estaven darrere del servei. El grup de pirates tenia un canal de Telegram en el qual s'anava informant sobre els diferents dominis als quals migraven el servei una vegada que es bloquejava un d'ells. Era freqüent que no passessin més de dos o tres dies sense que aparegués una nova alternativa.

El tancament no s'ha produït per una ordre judicial, sinó que ACE ha obtingut un acord extrajudicial amb els responsables i els seus dominis passen a formar part de l'oferta de continguts legals i es redirigeixen tots a la pàgina ‘Watch Legally’ de la pròpia ACE. Aquesta estratègia per a combatre la pirateria digital és la segona vegada que es posa en pràctica a Espanya. Anteriorment, s'ha aplicat amb HD-Spain i Pixelats.