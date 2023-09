Implantat el tercer pagador en farmàcia per a les persones més grans de 65 anys

Andorra la VellaEl Govern d’Andorra ha anunciat que a partir del 18 de setembre de 2023, les persones més grans de 65 anys podran beneficiar-se del règim de tercer pagador en farmàcia. A partir del 20 de novembre de 2023, aquesta mesura també s’aplicarà a les persones amb discapacitat.

Amb aquesta nova mesura, les persones que es beneficiïn del règim de tercer pagador només hauran de pagar la part de copagament que els correspon (25 o 10%) del medicament o producte sanitari que compreu, finançat per la CASS. Per poder accedir a aquesta mesura, cal presentar la recepta mèdica en paper a la farmàcia.

En cas que en el darrer mes ja hàgiu adquirit altres medicaments i productes sanitaris finançats per la CASS, és necessari que aporteu els tiquets de la farmàcia corresponents. La farmàcia indicarà en la recepta el nombre d’envasos dispensats, la data de la dispensació i hi estamparà el seu segell. Aquesta mesura s’emmarca en la voluntat del Govern d’ampliar el règim de tercer pagador de manera esglaonada i progressiva a més sectors de la població. La ministra de Salut també ha anunciat la posada en marxa del servei de podologia per als més grans de 65 anys.