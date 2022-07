A partir de dimecres, els majors de 85 anys podran demanar la quarta dosi

Andorra la VellaEl Govern ofereix la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (2a dosi de record) a les ciutadanes i els ciutadans a partir de 60 anys, seguint les darreres recomanacions de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), i l'OMS.

L'administració del vaccí serà sempre voluntària, com en tot el procés de vacunació desenvolupat fins a la data. El pròxim dijous començaran a vacunar a les persones internes als centres sociosanitaris del país i a partir de demà dimecres ja es podrà demanar cita, per grups d'edat, de major a menor, a tots els ciutadans que voluntàriament vulguin vacunar-se.

Així, a partir de dimecres 20 de juliol, les persones de 85 o més anys (nascuts fins al 31/12/1937), poden trucar al 821955 entre les 8 h a 15.30 h per reservar hora per a l'administració del vaccí. La vacuna s'administrarà a les instal·lacions de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Progressivament, s'aniran ampliant els grups d'edat fins a arribar als 60 anys. Pel que fa a les persones amb immunosupressió, de 18 anys o més, el circuit per rebre aquesta vacuna continua essent a través de prescripció mèdica.