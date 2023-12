El partit 'Per Sant Julià' vol transformar Naturland en un espai multifuncional

Andorra la VellaPer Sant Julià potenciarà Naturland per tal que sigui emprat com un espai multifuncional destinat a les famílies i que englobi àmbits com l’esport, la natura i la cultura, entre altres, amb un estudi previ de les oportunitats que es pot aprofitar d’aquest.

En aquest sentit, la candidata a cònsol menor, Carolina Caubet, ha destacat la necessitat de rehabilitar l’alberg de Naturland i adaptar-lo perquè ho puguin aprofitar les famílies del país i les de fora. Així mateix, es millorarà els serveis -des de formació i recursos humans- i que doni cabuda a tota la família, fet que actualment no es compleix segons han fet arribar usuaris als candidats i candidates de Per Sant Julià.

L’objectiu de la candidatura, per tant, és el de potenciar allò que funciona bé a Naturland i superar totes les seves mancances per tal que sigui un refent nacional i es pugui difondre amb una possible col·laboració amb el Govern i Andorra Turisme. “Totes aquelles coses de Sant Julià que puguin tenir un enriquiment a nivell de país s’han de difondre”, ha explicat.