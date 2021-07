El Pas de la Casa apropa l'estany de les Abelletes al turisme amb l'obertura del telecabina els Pioners i el telecadira el Coll dels Isards

Pas de la CasaEl comú d'Encamp, a demanda dels comerciants i dels empresaris del Pas de la Casa, amplia l'oferta d'estiu de la localitat fronterera per poder gaudir de la natura. Així, a partir d'aquest dissabte 10 de juliol i fins al 31 d'agost, la corporació amb la col·laboració de Saedte posa en marxa el telecabina els Pioners i el telecadira el Coll dels Isards al sector del Pas de la Casa per accedir fins a l'estany de les Abelletes.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha manifestat que per la corporació és "una satisfacció" poder obrir els ginys, i a més, ha destacat que entre el telecabina i el telecadira hi haurà un bar i serveis pels turistes. De fet, Marot també ha comentat que el telecadira del Coll dels Isards "ens deixa a molt pocs metres de l'estany de les Abelletes, de la ruta dels Isards i d'una via ferrada". L'horari d'obertura dels ginys serà de les 10 a les 14 hores, exceptuant el dimarts 13 de juliol que estarà obert fins a les 17 hores pel Tour de França, ha comentat Marot. A més, també ha explicat que només es trobarà obert fins a l'agost, ja que al setembre, a França, comença el curs escolar.

Des de la corporació consideren que aquesta novetat per aquest estiu és una opció perquè el visitant francès, que principalment acostuma a ser un turista comercial que es queda molt poc temps a la població, tingui una alternativa. "Pot ser una opció molt interessant per qualsevol tipus de turisme, tant familiar, gent gran com excursionistes", ha declarat el conseller. Així, l'accés als dos ginys tindrà un cost de cinc euros pels adults i de tres euros pels infants menors de 12 anys. A banda, Marot ha explicat que gràcies al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, han aconseguit que tant comerços, restauració com hotels puguin ser punts de venda dels tiquets.

En aquest sentit, el conseller ha remarcat que l'obertura d'aquests ginys ha estat per les demandes del Consell Econòmic i Social. Fins al moment, ja s'han efectuat quatre reunions i s'està treballant en diferents accions per posicionar el nucli urbà i la zona comercial de la localitat, ha dit. Cal recordar, que en aquest consell, a banda del sector empresarial, del comú i del Govern, també hi forma part Saedte, i per aquest motiu "estem treballant en accions puntuals tant per l'hivern com per l'estiu", ha manifestat Marot.