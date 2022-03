Pas endavant per assolir un únic abonament pel transport públic

Andorra la VellaLa capital i Ordino han oficialitzat aquest dimarts el conveni amb el Govern perquè els ciutadans que disposin de l'abonament mensual de trenta euros pel transport públic puguin accedir de manera gratuïta al bus comunal d'ambdues parròquies. D'aquesta manera, els cònsols majors d'Andorra la Vella i Ordino, Conxita Marsol i Josep Àngel Mortés, respectivament, han signat l'acord amb els ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, per donar el primer pas per assolir un abonament únic nacional per al transport públic i col·laborar en la reducció de les emissions de CO₂, la mobilitat sostenible i assolir l'objectiu de la neutralitat carboni en vista l'any 2030.

Així doncs, tal com ha indicat Calvó, la finalitat de la col·laboració entre administracions rau en la voluntat de "facilitar l'accés als usuaris més habituals del transport públic" i fer un pas més per complir el propòsit conjunt d'obtenir una "tarifa única" que permeti desplaçar-se arreu del país. La ministra també ha exposat que estan treballant amb la resta de corporacions comunals per tal que es vagin sumant a la iniciativa, la qual permet que "amb l'abonament de trenta euros puguis circular per tot el territori i que l'usuari no s'hagi de preocupar per tenir un abonament parroquial i nacional", ja que "amb el mateix ja podria accedir arreu".

Calvó ha recordat que la reducció del preu de l'abonament mensual de transport públic va ser possible gràcies "a la taxa verda" i que, en funció de la recaptació que aquest pugui tenir "veurem si podem abaratir-ne el cost". De moment, però, ha asseverat que es manté la tarifa de 30 euros, tot apuntant que "és molt accessible" i recordant que "fins ara per pujar al Pas de la Casa es necessitaven 1.900 euros l'any".

Per la seva banda, Gallardo ha posat en relleu els resultats de l'estudi de viabilitat d'un model de transport segregat, els quals albiren que en un període de set anys s'assolirà un col·lapse de la mobilitat a Andorra, motiu pel qual des del Govern aposten fermament per "fomentar el transport públic" i "buscar alternatives per donar resposta a l'increment de desplaçaments interns que tindrem si la tendència segueix en la mateixa línia". "Hem d'aconseguir que hi hagi un desplaçament de vehicles o turismes particulars al transport públic", ha dit.

El ministre també ha manifestat que la voluntat de l'executiu al llarg d'aquest any és dur a terme les millores previstes a les parades del bus, com la introducció de panells d'informació, les quals no s'han pogut executar els darrers dos anys per la irrupció de la pandèmia. A més, Gallardo ha assenyalat que la reducció del preu de l'abonament pel transport públic "ha estimulat l'increment d'usuaris".

Al seu torn, Mortés i Marsol han fet valdre la iniciativa tot indicant que, per una banda, a Ordino des del 2018 s'han duplicat el nombre d'usuaris de 20.000 fins als 40.000 i, per l'altra, a Andorra la Vella s'amplia a quinze minuts la freqüència del bus comunal de Ciutat de Valls i la línia de la Margineda es doblarà en hores puntes per donar garanties al servei. A banda, la mandatària de la capital ha afirmat que des de l'eliminació de la primera mitja hora gratuïta als aparcaments comunals de la ciutat s'han registrat aproximadament mil targetes PK, les quals enfilen el nombre total a 15.000.

El Govern fixa la proposta per compensar les concessionàries

El ministre de Presidència, Economia i Empresa ha explicat aquest dimarts que divendres passat el Govern va posar sobre la taula de les concessionàries del servei de transport públic la seva última proposta, la qual, segona ha manifestat, "és superior a l'oferta inicial, per la qual cosa estem més a prop del que les empreses demanaven". Tanmateix, ha apuntat que encara es mantenen les discrepàncies respecte al període que s'hauria de tenir en compte i el cost unitari que s'ha d'estimar per resoldre la compensació, i ha indicat que gràcies a la realització d'informes externs demanats per les diferents parts, espera que la resposta de les companyies "sigui favorable. Desitjo que sigui així".

D'altra banda, qüestionat per la possibilitat que la justícia decreti l'enderroc de l'estació nacional de busos, Gallardo ha exposat que és la justícia qui ha de dirimir en la qüestió, tot assenyalant que si arribés a esdevenir una realitat, "tindríem un problema seriós", ja que es tracta d'una infraestructura "important, relativament nova i que dona un bon servei".