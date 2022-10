El Pas lamenta la pèrdua de la històrica botiga de joguines Clemente

Pas de la CasaEl tancament de la històrica botiga de ‘joguets’ Clemente (Clemens) ha creat una profunda tristesa al Pas de la Casa. Era l’establiment que durant molts anys ha estat la referència per als nens del poble encampadà. Dins d’una vila on tradicionalment els més menuts no tenien massa llocs per gaudir, l’establiment era un oasi de diversió. Els propietaris, el matrimoni Clemente, s’han jubilat i l’establiment ha tancat dins del context on les tendes que es dediquen a la venda de joguines cada cop són més escasses.

Aquesta és la dedicatòria que els ha fet des del Pas Joan Martínez Segura:

“Fa dies que volia escriure quelcom sobre aquest establiment, no es qualsevol cosa, es difícil plasmar lo que ha significat per el Pas de la Casa, la família Clemente ha set la simpatia i el bo fer d’un bon comerciant, i sobre tot el punt de referència de tots els marrecs del Pas de la Casa i part de l’estranger , volia dir el buida butxaques dels pares, situat estrategicament per que els nens i nenas el veiguesin de lluny, alguna vegade habia fet un gran tomb per evitar la seva vista, però qui no habia d’anar a la farmàcia o oblidar de comprar altre cosa a prop del nostre amic Emiliano, sigui com sigui en un poble sensa gaires diversions per la canalla l’establiments Clemente ha set el tio vivo, la fira i la felicitat dels nens del Pas, hem fa engoixa pasar per devant i veure’l tancat, però es veritat que’l matrimoni Clemente es mereixen unes bones vacances, bona jubilació parella i una abraçada ben forta”.