El pas del Tour condicionarà la mobilitat del cap de setmana, i fins dimarts

Andorra la VellaDes de dissabte al vespre i fins dimarts. El pas per Andorra del Tour de França 2021 afectarà la circulació de vehicles durant l’11 i el 13 de juliol, ja que el trànsit de vehicles quedarà afectat per la caravana publicitària i els corredors. La ronda francesa arribarà al Principat provinent de Céret l’11 de juliol amb un final d’etapa a Andorra la Vella, l’endemà hi haurà una jornada de descans i el 13 de juliol, des del Pas de la Casa es donarà el tret de sortida en una etapa que es dirigirà cap a Saint-Gaudens, de nou en territori francès.

Diumenge, la circulació de vehicles quedarà afectada a partir de les 13 hores en els dos sentits de la circulació, en cadascun dels trams viaris descrits a continuació. En tot cas, la circulació en les carreteres i carrers esmentats es tancarà efectivament a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes: frontera francoandorrana, el Pas de la Casa, CG-2, port d’Envalira, Soldeu, el Tarter, Canillo, Encamp, CS-210, Vila, collada de Beixalís, CS-310, Anyós, CG-3, túnel de Sant Antoni, Escaldes-Engordany, av. Fiter i Rossell, av. del Pessebre, pont del Copríncep Joan Martí Alanis, c. Josep Viladomat, av. Esteve Albert, pas inferior de la rotonda de la Dama de Gel, Andorra la Vella, av. Consell d’Europa, c. Bonaventura Armengol, c. Prat de la Creu, baixada del Molí, rotonda de la Comella, av. Tarragona, rotonda dels Marginets.

L’arribada de la caravana publicitària a la frontera francoandorrana es preveu a les 14.46 hores i l’horari de pas dels primers corredors previst és a les 16.31 hores a la frontera, a les 16.35 h al Pas de la Casa, a les 16.44 h a l’alt del Port d’Envalira, a les 16.54 h a Soldeu, a les 16.56 h al Tarter, a les 17.01 h a Canillo, a les 17.06 h a Encamp, a les 17.12 h a Vila, a les 17.29 h a l’alt de la Collada de Beixalís, a les 17.35 h a Anyós, a les 17.39 h al túnel de Sant Antoni, a les 17.41 h a l’av. Fiter i Rossell, a les 17.43 h al C/ Bonaventura Armengol, a les 17.46 h arribada a la rotonda dels Marginets.

S’aconsella a totes les persones que l’11 de juliol hagin de circular pels trams de carretera esmentats que ho facin abans de les 13.00 hores o bé després de les 19.00 hores.

En paral·lel, de les 20 hores del 10 de juliol a les 20 hores de l’11 de juliol l’accés a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella es veurà afectat amb restriccions de trànsit degut al muntatge i el desmuntatge de les infraestructures de l’arribada d’etapa.

El 13 de juliol la circulació de vehicles quedarà afectada a partir de les 10 hores en els dos sentits de la circulació, en cadascun dels trams viaris següents: la sortida de la caravana publicitària des del Pas de la Casa es preveu a les 11.05 hores. L’horari de pas previst dels primers corredors és a les 13.05 h amb la sortida des de l’av. del Consell General del Pas de la Casa i a les 13.30 h a la frontera francoandorrana.

Exactament, la circulació en les carreteres i carrers esmentats es tancarà de manera efectiva a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes.

S’aconsella a totes les persones que el 13 de juliol hagin de circular per la carretera francesa N22, d’accés i sortida d’Andorra, que ho facin abans de les 10 hores.

Aparcaments pel Tour a Andorra la Vella

L’accés a l’aparcament Centre Ciutat – Prat de la Creu, així com de l’aparcament Vinyes, es mantindrà operatiu per l’accés de la plaça Rebés (vehicles provinents de l’avinguda Santa Coloma i avinguda Príncep Benlloch). Els vehicles, però, no podran sortir pel carrer Prat de la Creu fins que hagi passat l’etapa del Tour.

A més, el comú habilita dos pàrquings provisionals gratuïts destinats principalment als turistes perquè puguin deixar-hi el cotxe fins que hagi passat l’etapa del Tour de França i puguin presenciar el pas dels corredors: un aparcament amb entrada des de l’avinguda Santa Coloma, 93 i amb accés directe per a vianants al passeig del riu i un altre situat a l’avinguda Salou, a l’altura de la rotonda de la Comella (accés amb gir a la dreta abans del restaurant Borda Estevet).

Concert de Gipsy Kings

Amb motiu de l’arribada a Andorra la Vella del Tour, el comú ha programat un concert a l’aire lliure dels Gipsy Kings a les 20.30 hores, a l’aparcament de l’antiga plaça de braus, situat davant de l’edifici administratiu del Govern. A dia d’avui encara queden entrades a la venda, a un preu popular de 10 euros, que es poden adquirir presencialment a l’oficina de turisme i també per internet a andorralavella.ad/entrades. Des d’aquesta setmana també estan a la venda al vestíbul del Centre de Congressos (ascensors de l’aparcament Centre Ciutat), on també es podran adquirir, si queden localitats, durant tot el diumenge, dia del concert, entre les 11 i les 20 hores. L’ús de la mascareta durant el concert és obligatòria.