El passaport andorrà es troba entre els 20 més poderosos del món

Andorra la VellaLa consultora en immigració Henley & Partners va publicar aquesta setmana el seu rànquing dels passaports ‘més poderosos del món’ per a 2023. Henley & Partners utilitza les dades proporcionatdes per l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA, per les seves sigles en anglès) sobre quins passaports tenen més destins pels quals no necessiten visat. Andorra ocupa el lloc 17è del llistat, tot i que en cada ubicació del rànquing normalment hi ha diferents països empatats en el nombre de destinacions on no cal visa. Concretament, amb el passaport andorrà es pot viatjar sense visa a 170 països.

Singapur té ‘el millor del món’ perquè el seu passaport permet l'accés sense algun tipus de visat en 192 països. En la segona posició, amb 190 destins lliures de visa, es troben els passaports d'Alemanya, Itàlia i Espanya. El Japó -en altre temps passaport més poderós per cinc anys- va caure a la tercera casella empatant amb Àustria, Finlàndia, França, Luxemburg, Corea del Sud i Suècia. En la quarta posició estan empatats Dinamarca, Irlanda, Països Baixos i el Regne Unit amb lliure accés a 188 països.