Una passarel·la per recordar "de manera permanent" Rosa Ferrer

Andorra la VellaUn punt d'Andorra la Vella cridat a esdevenir "emblemàtic" porta oficialment des d'aquest divendres el nom de l'excònsol major d'Andorra la Vella, exministra i exconsellera general Maria Rosa Ferrer Obiols. Es tracta de la passarel·la que uneix la plaça del Poble amb el carrer de la Vall. Tal com han recordat tant la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, com l'anterior ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, va ser una iniciativa d'amics i familiars de Ferrer els que van proposar aquest nom i de seguida es va trobar oportú tenint en compte, d'una banda, que Ferrer havia estat la cònsol que el 2010 havia signat el conveni entre el comú, el Consell General i el Govern perquè aquesta passarel·la fos una realitat i també perquè simbolitza "la unió" entre les tres institucions on va desenvolupar la seva trajectòria política, tal com ha recordat l'actual ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el cap de Govern, Xavier Espot.

A l'acte hi han assistit familiars i amics de Ferrer i el seu fill, Marc de Diego, ha destacat que Ferrer era "algú que s'estimava molt Andorra, la parròquia, les seves institucions i la seva història" i que per tant que "un tros de la parròquia dugui el seu nom, no té preu", a més s'ha mostrat especialment emocionat per les paraules pronunciades durant els discursos del cap de Govern, de Marsol i de la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila.

Així, Marsol ha subratllat el fet que Ferrer va tenir "una especial sensibilitat" perquè es construís aquesta passarel·la i, per tant, tot i que el comú havia pensat a posar el seu nom a altres instal·lacions, de seguida es va fer "seva" la proposta ciutadana i va pensar que era una bona idea que el pas dugués el nom de l'excònsol major. D'aquesta manera, la cònsol ha recordat que aquesta infraestructura era "un vell anhel" de la parròquia i també ha valorat que des d'aquest punt es pugui observar "la trama urbana" d'Andorra la Vella i el seu desenvolupament, amb els carrers Prat de la Creu i Prat del Rull i infraestructures com la seu de la justícia i el nou carrer que s'està construint entre l'Estació Nacional d'Autobusos i Prat de la Creu. Marsol ha volgut destacar "l'estima" i el "treball" que Ferrer va tenir per la parròquia i ha manifestat que amb la passarel·la se la podrà "recordar de manera permanent".

Al seu torn, la subsíndica general ha destacat que quan Ferrer va pensar en aquesta connexió devia pensar "en quelcom més que un pas" i devia imaginar "un vas comunicant" entre la tradició, encarnada per Casa de la Vall i la història actual i la modernitat, simbolitzada per la plaça del Poble. També ha valorat la col·laboració entre les tres institucions per fer realitat la connexió.

A l'últim Espot ha volgut destacar que Ferrer va ser una persona que feia valer "de forma valenta la seva opinió" i ha afegit que "estaria orgullosa" de veure la reacció del país enfront de la pandèmia. També ha fet èmfasi en el fet que durant la seva trajectòria política Ferrer va ser una defensora dels drets socials, especialment dels de les dones. I ha conclòs que la placa instal·lada a la passarel·la servirà per recordar que "des de la passió i el compromís es pot servir millor al país".

El pas elevat té una longitud de 29,5 metres i una amplada de 4 metres, dibuixant una àmplia corba. El sol està tractat amb un material de resina antilliscant per garantir la seguretat dels vianants. Les baranes laterals, d’1,95 metres d’alçada, són de vidre laminat i segueixen el mateix disseny que l’existent a la plaça del Poble. La passarel·la incorpora també enllumenat públic i ornamental, i es recolza en una pila central fonamentada en una base de formigó ancorada al terreny, recorden des del Govern. Ha tingut un cost de 715.936 euros.