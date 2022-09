Patrimoni denuncia vandalisme al jaciment del roc de les Bruixes

Andorra la VellaEl jaciment arqueològic del roc de les Bruixes ha patit un acte de vandalisme. La nit del diumenge, una ciutadana advertia el departament de Patrimoni Cultural de l'aparició d'unes incisions al declarat bé d'interès cultural en la categoria de jaciment arqueològic. A primera hora d'aquest dilluns, els tècnics del departament es van desplaçar al lloc per constatar i documentar l'agressió. Es tracta d'una incisió de 3x2 centímetres al centre dels gravats, una cicatriu irreparable.

Els tècnics de Patrimoni Cultural estan valorant en aquests moments la possible minimització de la incisió, així com la protecció del jaciment. Paral·lelament, s'ha cursat denúncia a la policia que ha iniciat ja el seu procés d'investigacions. Des del ministeri es condemna "de forma contundent" els atacs al patrimoni i es demana a la ciutadania respecte per aquests elements històrics, a més, lamenta que actes com aquests "malauradament s'han registrat de forma massa recurrent els darrers mesos".