El Patronat de Turisme preveu una ocupació del 80% pel pont del Pilar a la demarcació de Lleida

LleidaEl Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el mateix sector preveuen una repetir una bona ocupació pel pont del Pilar a la demarcació de Lleida, després d'un "excel·lent" tancament turístic de la temporada d'estiu al conjunt de la demarcació, amb un increment d'un 7% en les pernoctacions respecte a l'any 2019 i el millor resultat fins ara de la temporada d'estiu. Pel pont del Pilar calculen que l'ocupació superarà del 80% de mitjana durant els quatre dies. Pel que fa al cap de setmana es podria arribar al 90% al Pirineu i fins al 100% en els establiments de turisme rural del conjunt de la demarcació.

El primer cap de setmana de la tardor es va estrenar amb les Festes de la Mercè, que van generar tres dies de cap de setmana llarg a causa de la festivitat el divendres 24 de setembre a molts municipis de Catalunya, entre ells la ciutat de Barcelona. La mitjana d'ocupació en aquests tres dies va fregar el 80% a la demarcació de Lleida.

Per a aquest pont del Pilar el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el mateix sector turístic de la demarcació esperen poder incrementar els resultats del pont de la Mercè per la possibilitat d'enllaçar amb un pont de quatre dies i tres nits, des del dissabte 8 fins al dimarts 12 d'octubre. No obstant això, la major ocupació es produirà el cap de setmana amb puntes que podrien arribar al 90% en establiments del Pirineu.

En funció de les reserves es preveu que la millor ocupació serà per als establiments de turisme rural, que penjaran pràcticament el cartell de complet en el conjunt de la demarcació durant els quatre dies de pont i tres nits de pernoctacions. A partir d'aquest cap de setmana aquest sector no tindrà cap limitació en l'aforament dels seus establiments.

Per la seva banda, l'hoteleria preveu una ocupació mitjana d'entre el 75 i el 80% i el càmping, amb una demanda de places de bungalous que en aquests moments té un 75% de reserves fetes, preveu que en les pròximes hores es pugui situar també per sobre del 80%. El perfil del visitant per aquestes dates és d'un públic familiar i majoritàriament català.

Punt final a les activitats d'aigua

D'altra banda, aquest pont del Pilar pràcticament posa el punt final a la temporada de turisme actiu i esports d'aventura pel que fa a les activitats d'aigua, que es clourà el proper dia 15 d'octubre després de tenir també una molt bona campanya d'estiu amb uns resultats similars als del període estival del 2019, abans de la pandèmia.

Aquests resultats, segons el president de l'Associació d'Empreses de Turisme Actiu i Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, s'han assolit gràcies al turisme de proximitat i haurien pogut mantenir el creixement d'anys anteriors si el turisme internacional no hagués minvat per segon any consecutiu a causa de la COVID-19. El turisme estranger aquest estiu s'ha recuperat lleugerament respecte a l'estiu de l'any passat, el qual ha representat el 9,4% del nombre de viatgers i el 7,5% del total de pernoctacions, mentre que abans de la covid-19 assolia el 17%.

Activitats per a tothom

Algunes de les activitats recuperen enguany la normalitat després de no poder-se celebrar de manera presencial l'any passat a causa de la pandèmia, com és el cas de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, que tindrà lloc el cap de setmana del 8 i 9 d'octubre. També enguany se celebra la 7a edició del Festival d'Astronomia del Montsec, que organitza el Parc Astronòmic Montsec (PAM) del 8 al 12 d'octubre amb tallers, concerts i visites nocturnes i diürnes, jornades de divulgació de la ciència i la promoció del Montsec com a destinació d'astroturisme. El 9 d'octubre també hi haurà un concert del cicle musical 'Música sota les estrelles' al PAM que va començar al setembre i acabarà al desembre.

D'altra banda, els parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els boscos de pinassa, pi roig i rouredes de la Reserva Nacional de Caça de Boumort es converteixen cada any, de mitjans de setembre fins a mitjans d'octubre, en escenari d'un espectacle natural únic: la brama del cérvol, que en els darrers anys s'ha consolidat con un reclam turístic després de l'estiu. També el centre Món Natura Pirineus ha preparat un programa especial per a aquest pont del Pilar amb activitats diverses de natura i de la brama del cérvol.

Gastronomia

D'altra banda, per aquestes dates el territori també ofereix un ampli ventall gastronòmic, com les Jornades Gastronòmiques de l'Alta Ribagorça de Km0. També la ciutat de Lleida celebra del 29 de setembre al 30 de novembre les jornades gastronòmiques 'Cuina de l’Horta, vins de Ponent', amb la participació d'onze establiments. Aquests restaurants ofereixen menús amb productes de l'Horta maridats amb vins dels 21 cellers que formen part de la Ruta del Vi. Precisament la Ruta del Vi, juntament amb la DO Costers del Segre, organitza el 9 d'octubre un maridatge de vins lleidatans amb torró i xocolata en el marc de la Fira del Torró d'Agramunt.

Continua la Campanya de tardor del Patronat de Turisme

El Patronat de Turisme té actualment en marxa la campanya de foment del turisme a la demarcació per a la temporada de tardor destinada a seguir posicionant el Pirineu i les Terres de Lleida com un lloc per gaudir de les escapades de cap de setmana i els ponts festius com aquest del Pilar. La campanya manté el mateix lema de l'estiu, 'Lleida, vola de nou', però amb l'ambició de continuar projectant els actius gastronòmics, naturals i culturals del territori també en aquesta època de l'any. La nova campanya de tardor del Patronat de Turisme està centrada fonamentalment en Catalunya i el públic de proximitat.