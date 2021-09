Pau Bartolí i Elena Gimenez són proclamats hereu i pubilla de Catalunya 2011

Escaldes-EngordanyFa 10 anys, el 25 de setembre de 2011, era notícia:

La Capital de la Cultura Catalana 2011, Escaldes-Engordany, ha estat l'escenari, aquest diumenge, de la proclamació de les dames d'honor i fadrins de Catalunya i de la seva pubilla i l'hereu. L'hereu de Calella, Pau Bartolí, i la pubilla de Manresa, Elena Gimenez, han estat els escollits pel jurat, i han manifestat la seva emoció i les seves ganes de representar Catalunya arreu i compartir-ne la seva cultura i tradicions. Bartolí, de fet, ha fet referència en el seu primer discurs com a hereu de Catalunya, a la voluntat d'estar presents a més actes i fer-se veure més.

Fins a 63 hereus i pubilles de diverses poblacions catalanes van examinar-se aquest dissabte per ser escollits representants de Catalunya i de les seves comarques, però finalment, només nou podien ser triats. Entre plors, abraçades, crits, rialles, aplaudiments i, sobretot, molta emoció, el jurat ha anunciat la seva decisió. L'hereu de Calella, Pau Bartolí, i la pubilla de Manresa, Elena Gimenez, representaran Catalunya a partir d'ara.

Durant l'acte de proclamació, els hereus i pubilles, tant entrants com sortints, s'han mostrat molt emocionats, i han entonat repetides vegades el 'Visca Catalunya lliure'. De fet, l'hereu, Pau Bartolí, dubtava fins i tot que li sortissin les paraules degut a l'emoció, però ha pogut remarcar que 'em sento molt, molt feliç, i és un honor i un privilegi poder representar el país que m'ha vist néixer, créixer, i que vull que em vegi morir'. Elena Gimenez, per la seva banda, ha dit que 'no puc definir com em sento perquè és un cúmul de sentiments i emocions'.

Pel que fa a les seves aspiracions durant aquest període que enceten, Gimenez ha apostat per 'continuar defensant la catalanitat i que aquest sentiment pugui arrelar en més joves'. Bartolí ha anat encara més enllà i ha indicat que 'vull aprendre de l'hereu del 2010, i com ell, donar la benvinguda als nous pobles i nous hereus i pubilles', però també ha apuntat que voldrà contribuir a 'donar més visibilitat al pubillatge, participant en actes allà on sigui per mostrar el que fem, ja que ara ens hem d'obrir més que mai'.

En aquest punt hi ha coincidit el president de l'entitat Foment de les Tradicions Catalanes, Josep Maria Matamoros, que assegura que 'és la nostra lluita de sempre', però que cal tenir en compte que es tracta d'una entitat privada i que no sempre aconsegueixen poder participar en tot el que voldrien. De fet, apunta que en els darrers anys no han aconseguit ser rebuts pel president de la Generalitat, però que amb el canvi de Govern sembla que 'hi ha més sintonia'.

Pel que fa a l'edició d'enguany a Escaldes-Engordany, el president, ha assegurat que 'estem molt contents de com s'ha desenvolupat, i hem tingut una acollida immillorable'. Assegura que l'entitat té molt bona relació amb l'Unió ProTurisme i que sempre intenten participar en tots els actes que poden.

La cònsol major de la parròquia, Montserrat Capdevila, ha recordat, a més, que Escades-Engordany és l'única parròquia del Principat on se celebra el pubillatge, i l'ha definit com 'la responsabilitat d'administrar el patrimoni cultural i viu, els valors, costums i tradicions, que uneixen la cultura catalana'.