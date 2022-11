Els pediatres auguren un augment dels casos de bronquiolitis

Andorra la VellaEls pediatres auguren un increment dels casos de bronquiolitis al llarg de les pròximes setmanes. Segons informa RTVA, els professionals de la salut, ara per ara la incidència no és alarmant, i tampoc s'ha vist un augment exponencial dels diagnòstics com ha passat als països veïns, però consideren que, de la mateixa manera que ha passat en anys anteriors, la malaltia anirà en augment. És per aquest motiu que recomanen prevencions com rentar-se les mans i evitar l'exposició a virus respiratoris si hi ha nadons a casa, ja que infecció afecta sobretot els menors de dos anys.