La pedregada de principis d'agost va causar una "gran afectació" sobre el cultiu de tabac

Andorra la VellaEl 64,53% del tabac afectat per la pedregada del divendres 2 d'agost n'ha patit les pitjors conseqüències, ja que tal com informa l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) les plantes han quedat amb el nervi central de les fulles trencat i una pèrdua de massa foliar de més del 50%. Tot i destacar que encara és "molt d'hora per fer cap tipus de valoració global", ja es pot fer un avançament de quina ha estat l'afectació d'acord amb les dades disponibles.

En aquest sentit, posen en relleu que "va tenir una gran afectació sobre els cultius de tabac amb un resultat devastador en algunes parcel·les". D'aquesta manera, detallen que la declaració d'afectació per pedra s'ha fet sobre el 49,83% del cultiu de tabac al país.

De les 199 parcel·les sinistrades, ja s'han visitat 143 camps de tabac, quedant encara 56 declaracions de sinistre per atendre, i que s'espera que siguin visitades al llarg d'aquesta setmana. "La gravetat de l'incident meteorològic i la recollida imminent d'alguns cultius han estat els factors determinants al moment de prioritzar les visites per arribar a una planificació de treball ajustada a les necessitats dels colliters", detallen des de l'APRA, des d'on han remarcat també que quan disposin de tots els peritatges faran el balanç global final de quina ha estat l'afectació de la pedra caiguda a principis d'agost.