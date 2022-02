El perfil del detingut per drogues: Home, resident de 31 anys i consumidor de marihuana

Andorra la VellaLa policia va decomissar més de cinc quilograms de productes estupefaents al llarg del 2021, concretament, un total 5.238,5 grams de droga. Així es desprèn dels diferents balanços de detencions publicats pel cos d'ordre setmanalment i de les operacions antidroga que es van efectuar l'any passat, en les quals es va requisar la major part del material. El producte més comissat va ser la marihuana, assolint gairebé el 90% de les apropiacions amb 4.676,7 grams, seguida de l'haixix, amb quasi mig quilogram (458,1 grams) i la cocaïna, 75,3 grams, i la resta d'estupefaents que no arriben als quinze grams.

Les dades són semblants a les aconseguides durant el 2020, però contraresten notablement en comparació amb les del 2019, ja que cal tenir en compte les restriccions de mobilitat i els confinaments decretats al llarg dels darrers dos anys arran de la irrupció de la pandèmia del coronavirus, pels quals s'entén que el trànsit de persones i, conseqüentment, de drogues cap al Principat ha estat inferior. D'aquesta manera, s'observa que durant els tres primers mesos de l'any, fins a finals de març aproximadament, el nombre de controls realitzats va ser molt menor del registrat els últims mesos del 2021.

Durant l'ant passat, els membres del cos d'ordre van arrestar un total de 89 persones, la majoria dels quals homes i residents (58). El nombre més gran de confiscacions es van produir arran de controls rutinaris dels agents a vehicles en el marc de campanyes i també, tot i que en menor mesura, a les fronteres del riu Runer i del Baladrà, en les quals gran part dels detinguts eren no residents. Cal destacar també la realització d'operacions antidroga, entre les quals ressalta l''Estella', a través de la qual es va procedir a la detenció d'un traficant, un home de 27 anys de nacionalitat andorrana, i es van decomissar un total de 2.185 grams de marihuana i 42.400 euros.

El perfil de detingut per drogues

Home, resident de 31 anys i consumidor o posseïdor de marihuana. Aquest és el perfil del detingut per delicte contra la salut públic o per tràfic d'estupefaents a Andorra que es desprèn de les actuacions dutes a terme pel cos el 2021. Tot i que en gran part de les intervencions les persones arrestades eren homes joves amb poca quantitat de droga, destaca l'edat avançada d'algunes detencions, les quals fan pujar la mitja d'edat. En referència a l'origen, només 31 no residien a Andorra. D'altra banda, la majoria d'actuacions s'han dut a terme a Andorra la Vella, seguides per Sant Julià i Encamp.