"Permissivitat" per aparcar cotxes als pàrquings de motocicletes a la capital

Andorra la VellaUna usuària a través de les xarxes socials ha publicat una imatge en la qual es mostra a diferents vehicles estacionats en un aparcament comunal de la capital destinat a les motocicletes. La usuària es pregunta de què serveixen les places per a les motos si els cotxes les utilitzen per estacionar. Enfront d'aquesta queixa, el compte oficial de Twitter del comú d'Andorra la Vella ha contestat a la usuària assegurant que l'afluència turística fa que el nombre de cotxes augmenti en relació amb el de motocicletes. Per aquesta raó, addueixen, "s'està tenint una certa permissivitat que es deixarà de tenir si les motos no troben espai dins de l'aparcament".

@AndorraCapital a mi em vau posar una sanció per aparcar la moto sobre la vorera (sanció merescuda val a dir), però perque no sancioneu els vehicles aparcats en estacionament de motos??? — Robert Buil (@BuilRobert) 19 de agosto de 2022