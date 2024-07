Què és el "personal amb relacions especials" a Andorra i per què preocupa el GRECO?

Andorra la VellaEl Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa ha publicat aquest dimecres un informe que crida Andorra a reforçar els seus esforços per prevenir la corrupció, especialment en relació amb les persones amb funcions executives superiors, com ara membres del Govern, alts funcionaris, personal amb relacions especials, directors i membres del cos de policia.

Definició i importància del "personal amb relacions especials"

Les "persones amb relacions especials" fan referència a aquells individus que, sense ocupar una posició oficial en l'administració pública, exerceixen una influència significativa sobre decisions executives. Aquests poden incloure assessors i consellers que no estan sotmesos als mateixos controls de transparència que els funcionaris oficials, fet que pot augmentar el risc de conflictes d'interessos i corrupció.

Principals recomanacions del GRECO

El GRECO destaca que el Principat ha fet progressos en matèria de transparència, com l'adopció del Codi de conducta per als membres del Govern i alts càrrecs el novembre de 2023 i la Llei de Transparència, que obliga a la publicitat activa i a l'accés a la informació pública. Malgrat això, l'organisme europeu identifica diverses àrees on cal millorar:

Declaració de béns: L'obligació de declarar els béns s'hauria d'estendre a totes les persones amb altes funcions executives i aquestes declaracions haurien de ser accessibles al públic i revisades regularment. Recursos per a la Fiscalia i la Unitat Anticorrupció: Dotar la Fiscalia de recursos humans suficients per dur a terme investigacions i processaments efectius en relació amb delictes de corrupció i proporcionar a la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció els recursos financers i humans necessaris per complir les seves funcions de manera proactiva. Codi de conducta: Complementar el Codi de conducta amb guies d'implementació, un mecanisme de supervisió i sancions per assegurar el seu compliment. Conscienciació pública i regulació del 'lobby': Augmentar la conscienciació pública sobre el dret d'accés a la informació i establir normes sobre el 'lobby' i les restriccions posteriors a l'ocupació per als alts càrrecs executius.

Balanç de Govern

Govern ha rebut positivament les valoracions del GRECO, reconeixent els avenços realitzats en la lluita contra la corrupció. El GRECO destaca la transparència en el nomenament dels membres del Govern i alts càrrecs, així com la publicació de les seves funcions, currículums i remuneracions al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Pel que fa al cos de policia, el GRECO celebra l'adopció del Codi deontològic del Cos de Policia, però assenyala la necessitat de reforçar la formació en ètica i integritat.

Finalment, el GRECO ha convidat Andorra a presentar un informe sobre els progressos en l'aplicació de les recomanacions abans del 31 de desembre de 2025, per tal que puguin ser avaluats pels experts de l'organisme.