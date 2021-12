Els petits també volen presumir per Cap d'Any

S'acosta la nit de Cap d'Any i per a molts és una de les nits més glamuroses, ja que volem acomiadar l'any o rebre el nou (depèn de com es vulgui mirar) amb les seves millors gales. Potser tenim molt clar com vestirem els adults per sopar amb la família o amics a casa, però tenim clar quina roba portaran els més petits de la casa? A Pyrénées Andorra hi trobaràs moltes opcions que t'ajudaran a trobar el look adequat per aquest 31 de desembre.

El negre sempre és una aposta segura, però les combinacions que ens presenten des de Pyrénées Andorra també destaquen els tocs de brillantor. I és que seria un Cap d'Any sense uns lluentons per molt subtils que siguin? Deixa que els petits també brillin durant una estona.

Com pots comprovar, els complements també juguen el seu paper. I és que són els complements els que marquen la diferència i fan que el teu look sigui una aposta guanyadora.

Totes aquestes peces de roba les trobaràs a la secció de moda infantil de Pyrénées Andorra. I si ets dels qui prefereix posar-hi un toc de color, Pyrénées Andorra t'ofereix també d'altres possibilitats.