El phishing representa un 20% dels ciberatacs a Andorra

Andorra la VellaUn 20% dels ciberatacs que rep el país són intents de 'phishing', és a dir, un frau de suplantació de personalitat que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània amb el qual es demanen dades sobre les targetes de crèdit. Així ho ha anunciat aquest matí el responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat Jordi Ubach. "1 de cada 5 atacs són per 'phishing`. D'aquests, entre un 25 i un 30% de persones acostuma a facilitar les seves credencials" ha afegit Ubach. Per altra banda, el responsable de l'agència ha assegurat que "Andorra a nivell d'atacs és un país tranquil, no som focus de campanyes massives a nivell global".

Ubach ha dut a terme aquest matí la conferència "Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), present i futur” en el marc de la Jornada Empresa 2022 organitzada per Andorra Telecom. La xerrada ha tingut lloc a l'Art Hotel d'Andorra la Vella a les 9:45 hores i l'ha seguit la intervenció de David Julian, consultor principal a One eSecurity, qui ha exposat les seves experiències viscudes des de la primera línia de defensa pel que fa a la detecció d'amenaces.