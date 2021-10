El Pirineu encara amb "tranquil·litat" la temporada d'hivern, amb la voluntat de tenir unes estacions d'esquí "segures"

PuigcerdàEl Pirineu preveu una campanya d'hivern amb "major tranquil·litat" que la de l'any passat, en què es va decretar un confinament perimetral a la Cerdanya i el Ripollès durant les festes de Nadal. Així ho ha dit aquest dimecres el delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, després de conèixer el Pla Director de la neu elaborat la temporada passada per Empresariat Cerdanya per prevenir i fer front als possibles casos de covid-19 que es detectin a la zona. Tant aquest document de treball com les recomanacions que es van fer per part de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), entre d'altres, serviran de base per donar "seguretat" a les estacions d'esquí i la resta de sectors vinculats al turisme.

Pérez ha dit que la situació sanitària actual és "molt diferent" a la de l'hivern passat i que en aquest període també han "après" a identificar les mesures que poden ser més eficients en la gestió de la pandèmia. El delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran ha posat en valor el Pla Director de la neu d'Empresariat Cerdanya a l'hora de "sumar" en la voluntat de tenir un "Pirineu segur" i aportar un sistema d'organització de cara a resoldre possibles incidències.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, que també ha ressaltat la necessitat de prendre totes les mesures de prevenció, donar una resposta ràpida davant de possibles casos positius de covid-19 i continuar ampliant el nombre de població vacunada. Així, ha dit que el sector de la neu pot servir per "fomentar i avançar" en aquells grups d'edat on els percentatges són més baixos.

Mentre, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha assegurat que la comarca espera l'hivern "amb moltes ganes". A més, ha afirmat que el volum de reserves de cara als ponts de Tots Sants i la Puríssima, a més de les vacances de Nadal, així ho denoten i que la temporada pot ser bona si les condicions meteorològiques acompanyen i hi ha neu. A més, ha explicat que es vol encaminar cap a la vacunació a les persones que vinguin a treballar durant la campanya, sent conscients que aquesta permet contenir la pandèmia.

Armengol ha detallat que el document va néixer la temporada passada i que serveix per coordinar l'Àrea Bàsica de Salut i l'Hospital de Cerdanya amb les estacions d'esquí i el sector de la restauració i el transport, entre d'altres. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha destacat que aquest pla és un full de ruta "molt valuós" i que cal seguir. Finalment, Benavent ha afegit que, a banda de la pandèmia, el treball de posada en comú de les mesures sanitàries també servirà per incidir en la necessitat de dur a terme una bona manipulació d'aliments.