El Pirineu Oriental a França impulsa un procés per canviar el nom i reflectir millor la seva identitat catalana

Andorra la VellaLa Catalunya Nord, coneguda oficialment com a Pirineus Orientals a França, està impulsant un procés per canviar el seu nom per reflectir millor la seva identitat catalana. Aquesta iniciativa, promesa electoral de la coalició guanyadora, busca corregir la manca de reconeixement i confusió amb altres regions. Segons 324, es preveu una consulta ciutadana a la tardor per decidir la nova nomenclatura. Tot i això, el canvi haurà de ser validat pel Consell d'Estat de França. Es consideren diverses opcions de noms que inclouen elements com "Catalunya", com ara Pirineus Catalans o Terres Catalanes.

La proposta de canvi de nom sorgeix de l'Assemblea del Consell Departamental, que busca reflectir millor la identitat catalana del territori. Aquest moviment és fruit de les promeses electorals de la coalició guanyadora, integrada pel Partit Socialista, el Partit Comunista i altres formacions d'esquerres.

Durant anys, l'Assemblea ha rebut queixes sobre el poc reconeixement de l'actual denominació i la confusió amb altres regions, com els Pirineus Atlàntics. Així, s'ha plantejat una consulta ciutadana a la tardor per incloure l'arrelament català a la nomenclatura oficial.

Aquesta iniciativa arriba després de l'exemple de la reforma territorial de França el 2016, quan es va fusionar les regions del Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. En aquell moment es va fer una consulta per triar el nou nom, però la proposta d'Occitània-País Català va ser descartada, optant simplement per Occitània. Des de llavors, molts municipis nord-catalans han afegit rètols que inclouen "País Català".

Es van plantejar diverses opcions de noms, com Pirineus Catalans, Pirineus Catalunya o Terres Catalanes, després que alternatives com Catalunya Nord o País Català semblessin tenir poques possibilitats d'acceptació pel Consell d'Estat.