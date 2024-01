La pista Avet de Grandvalira prepara un simulacre d’emergència per la Copa del Món d’esquí alpí de Soldeu

Andorra la VellaAquest dimarts, la Pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira ha estat escenari d'un simulacre d'evacuació d'un accident, posant a prova el dispositiu d'emergències en vista de la propera Copa del Món femenina d’esquí alpí que se celebrarà els dies 10 i 11 de febrer. La simulació ha involucrat uns quinze membres d'equips especialitzats i es preveu que durant l'esdeveniment un total de 30 persones participin en el protocol d'emergència.

L'exercici s'ha dut a terme al mur final de la pista Avet, un dels trams més exigents i conflictius del traçat. Durant la simulació, s'ha destacat que els primers en intervenir en un accident són els pisters, encarregats de decidir si es posen en marxa els equips mèdics. L'equip mèdic, a la seva tornada, decideix el tipus d'evacuació segons la gravetat de l'incident, ja sigui per pista fins al centre mèdic de referència d'El Tarter o fins al punt d'aterratge de l'helicòpter a l'aparcament d'El Tarter.

El director de Cursa, Santi López, destaca la importància de l'exercici per analitzar processos i detectar possibles millores en cas d'incident real. La responsable del dispositiu, Laura Sánchez, assenyala que és una oportunitat per posar a prova els equips i fomentar la cohesió per aconseguir una evacuació àgil i eficaç. Bigi Griera, cap de pisters, destaca que el simulacre ha implicat l'evacuació d'un accidentat amb fractura de tíbia, assegurant la rapidesa i seguretat del procés.

Aquest exercici forma part d'un ampli dispositiu de seguretat que inclou voluntaris de la Creu Roja, efectius de la Policia, Bombers, Banders, COEX, Servei de Circulació comunal i seguretat privada, assegurant la seguretat tant a les pistes com fora d'elles.