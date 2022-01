La pista Avet s'omple d'esquiadors en el seu primer dia d'obertura total

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de gener de 2012, va ser notícia...

Una gran quantitat d'esquiadors s'han aplegat aquest dissabte a la pista Avet de Grandvalira, que s'ha obert completament al públic a l'espera d'acollir la competició dels dies 10, 11 i 12 de febrer, quan es disputaran les tres proves femenines del Circ Blanc. Les persones que hi han anat han pogut gaudir d'un traçat plenament homologat per la Federació Internacional d'Esquí (FIS). La pista es tornarà a tancar al públic, però, uns dies abans de la competició per ultimar la preparació i que estigui enllestida per a la primera gran prova de la Copa del Món Femenina.

La pista Avet s'ha convertit, amb les últimes modificacions, en una baixada d'alt rang internacional. La neu cobreix la totalitat de la pista gràcies a les nevades caigudes però també als 34 canons d'última generació 'amb una gran capacitat de producció'. A més, aquest mateix dissabte a la tarda ha començat a nevar a Grandvalira, i això permetrà incrementar encara més els gruixos de neu.

Segons Grandvalira, les condicions actuals del recorregut són millors que les de l'any passat durant la celebració de la Copa d'Europa. Uns 200 voluntaris i més de 150 treballadors, integrats en la divisió de Direcció de Cursa, treballaran durant les jornades de competició i diversos dies abans perquè la pista estigui condicionada.