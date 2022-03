Les pistes Avet i Àliga de Grandvalira superen l’’snow control’ previ a les finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí

Andorra la VellaLa Federació Internacional d'Esquí (FIS) ha donat el vistiplau aquest dissabte al migdia per celebrar les finals de la Copa d'Europa que tindran lloc del 14 al 20 de març als sectors Soldeu El Tarter de Grandvalira. Les pistes Avet i Àliga de Grandvalira han superat l’’snow control’ previ a les finals. Segons el director de cursa, Santi López "estem dins dels barems que demana la FIS per aquest tipus de proves". I és que l'ens internacional exigeix entre de 450 a 600 kg per m3 de densitat de la neu per a les proves de velocitat (descens i supergegant), i entre 600 i 750 kg per m3 per a les curses tècniques (eslàlom i eslàlom gegant). Aquestes últimes requereixen de més pes i, per tant, més duresa, ja que el traçat pateix més el desgast pel pas i el tipus de moviments dels corredors. En el procés es prenen mostres de neu en diferents trams de les pistes en els que també s'analitza la temperatura i la humitat.

El control va tenir lloc aquest divendres al matí als dos escenaris de competició, la pista Avet de Soldeu i l'Àliga d'El Tarter. El tècnic, Lluís Breitfuss va ser l'enviat especialitzat per part de la FIS per fer els tests pertinents amb la presència dels responsables de l'equip de màquines trepitjaneu de l'estació i Santi López.

En els pròxims dies, l'equip continuarà amb els treballs de preparació de les dues pistes entre els quals es preveu la instal·lació dels quilòmetres de xarxes de protecció, les laborioses tasques de trepitjat de precisió de les màquines i el derrapatge, entre altres.

En aquest sentit, l'Avet romandrà tancada a partir d'aquest dissabte. La part baixa de l'Àliga ho farà aquest dilluns, i l'alta de cara a dimecres o dijous, en funció de com avancin els treballs de condicionament.