El pla de xoc a l'administració de justícia tindria un cost aproximat de 700.000 euros

Andorra la VellaEl pla de xoc a l'administració de justícia tindria un cost aproximat de 700.000 euros. Aquesta és la xifra que ha estimat aquest divendres durant l'acte d'obertura del nou any judicial el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, qui ha exposat que la inversió més forta aniria destinada "al personal" i ha avançat que la quantitat no s'hauria de fer efectiva aquest pressupost, en el cas que el Consell General aprovés el pla de xoc, ja que "no serem capaços de cobrir-ho tot en un any i la xifra s'hauria de repartir en dos o tres exercicis".

Quant a les dificultats estructurals de l'administració de justícia, el fiscal general, Alfons Alberca, ha reiterat la situació que viu el ministeri públic amb la manca de personal, ressaltant que al llarg del darrer exercici dues fiscals han deixat el càrrec per "evolucionar professionalment" i que actualment només n'hi ha quatre, dels nou "que es recomanen des del 2018". "Necessitem una dotació pressupostària per incrementar els recursos humans, qualsevol altra solució seria errònia", ha manifestat.

